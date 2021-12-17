Другу нитку "Північного потоку-2" почали заповнювати газом
У п'ятницю, 17 грудня, почалося заповнення газом другої нитки газопроводу "Північний потік-2"
Про це повідомляє Nord Stream 2 AG.
"17 грудня розпочато процедуру введення газу для другої нитки газопроводу "Північний потік-2". Друга колона, як і перша, буде поступово заповнюватися газом, щоб створити необхідний запас і тиск", - йдеться у повідомленні.
Компанія-оператор зазначає, що пусконалагоджувальні роботи на другій нитці "були успішно завершені для забезпечення цілісності трубопроводу".
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