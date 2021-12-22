Дружина Реброва поскаржилась, що не може ходити на футбол в ОАЕ

Про це дружина тренера повідомила YouTube-каналу SportArena.



За словами Ганни Ребрової, вона не може підтримати свого чоловіка на стадіоні.



"На футбольному матчі я тут жодного разу не була. У Дубаї якось більше чоловіче населення присутнє на стадіоні. Жінкам тут не заведено ходити на футбольні матчі, хоча, по-моєму, можна. Сергій теж мені каже: "Давай, поки будеш вдома дивитися". Перший час Микита не їздив на матчі. Зараз тільки на товариські ігри Сергій може взяти його. На офіційні матчі не пускають дітей віком до 12 років. Це, по-моєму, пов'язано з ковідом", - сказала дружина Реброва.



Сергій Ребров був головним претендентом на посаду головного тренера збірної України після відставки Андрія Шевченка, але "Аль-Айн" відмовився розривати угоду з українцем та відпускати його до національної команди.



Під керівництвом Реброва "Аль-Айн" лідирує у турнірній таблиці чемпіонату після 10 матчів.



12 жовтня стало відомо, що головний тренер "Аль-Айну" українець Сергій Ребров не має наміру продовжувати контракт з клубом з ОАЕ.

12 листопада президент УАФ Андрій Павелко заявив, що в майбутньому Сергій Ребров стане головним тренером збірної України.