ДТЕК відключив від енергосистеми одне з підприємств після ракетного удару РФ 5 грудня

Про це повідомили у ДТЕК.

"Через ворожий обстріл (5 грудня, - ред.) серйозно пошкоджено обладнання та інфраструктуру підприємства, наразі воно повністю відключено від енергосистеми. Зупинка підприємства призвела до обмежень енерго- та теплопостачання в регіоні", – йдеться у повідомленні.

Після обстрілів енергетики змогли розпочати ліквідацію наслідків атаки, відновлення роботи обладнання підприємства та повернення електроенергії та тепла до мешканців регіону.

Також у ДТЕК зазначили, що на об'єктах підприємства перебувають тільки критично потрібні працівники, решта працюють у віддаленому режимі.

Обстріл енергооб'єктів ДТЕК 5 грудня став 17-им за рахунком упродовж останніх двох місяців. Внаслідок попередніх 24 енергетики зазнали поранень, 3 загинули. Також були постраждалі серед рятувальників та працівників підрядних організацій.