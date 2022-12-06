ДТЕК відключив від енергосистеми одне з підприємств після ракетного удару РФ 5 грудня
Енергетичне підприємство, яке зупинило роботу, вже неодноразово зазнавало ракетних атак РФ
Про це повідомили у ДТЕК.
"Через ворожий обстріл (5 грудня, - ред.) серйозно пошкоджено обладнання та інфраструктуру підприємства, наразі воно повністю відключено від енергосистеми. Зупинка підприємства призвела до обмежень енерго- та теплопостачання в регіоні", – йдеться у повідомленні.
Після обстрілів енергетики змогли розпочати ліквідацію наслідків атаки, відновлення роботи обладнання підприємства та повернення електроенергії та тепла до мешканців регіону.
Також у ДТЕК зазначили, що на об'єктах підприємства перебувають тільки критично потрібні працівники, решта працюють у віддаленому режимі.
Обстріл енергооб'єктів ДТЕК 5 грудня став 17-им за рахунком упродовж останніх двох місяців. Внаслідок попередніх 24 енергетики зазнали поранень, 3 загинули. Також були постраждалі серед рятувальників та працівників підрядних організацій.
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Нагадаємо, 5 грудня Росія завдала ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. В уряді повідомили, що ворожих влучань зазнали енергооб’єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях. Так, російські окупанти випустили по Україні понад 70 ракет: ППО збила понад 60 з них.
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В Укренерго повідомили, що на відновлення виробництва електроенергії після ракетних ударів по енергетиці України, які Росія завдала 5 грудня, знадобиться кілька днів.
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