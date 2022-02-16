ДТП із кортежем Ярославського: у морзі Чугуєва знайшлися втрачені речові докази у справі

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.



"Аби встановити місцезнаходження втрачених речових доказів, поліцейські склали перелік співробітників закладу, провели невідкладні слідчі дії, в тому числі обшуки та огляди в приміщенні моргу, за адресами мешкання працівників установи, а також у їх транспортних засобах. Окрім того, до Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи направлено вимогу про проведення службового розслідування для встановлення осіб, з вини яких сталася втрата речей потерпілого", - йдеться у повідомленні.







Згодом стало відомо, що речі загиблого у ДТП знайшли у службовому приміщенні моргу. У пресслужбі повідомляють, що поліцейські зараз відпрацьовують записи з камер відеоспостереження для встановлення осіб, які підкинули речові докази.



Також правоохоронці проводять огляд місця події, збирають ДНК з виявленого пакета та речей і відбитки пальців рук працівників Чугуївського районного відділу Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи.











"Слідчі слідчого управління обласної поліції за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.







Нагадаємо, у середу, 9 лютого, близько 22:55 на дорозі "Київ - Харків - Довжанський" сталась смертельна аварія. Автомобіль, який їхав зі сторони Чугуєва у напрямку Харкова, наїхав на 50-річного пішохода, який потім загинув. Поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями. "Українська правда" із посиланням на свої джерела 10 лютого повідомила, що на місці аварії знайшли автомобільні номери передньої машини кортежу бізнесмена Ярославського.

За даними "Української правди", під час смертельної аварії за участі кортежу бізнесмена Олександра Ярославського 9 лютого жертву переїхали два автомобілі поспіль.

Згодом міністр внутрішніх справ Денис Монастирський оголосив про звільнення начальника поліції Харківскої області Станіслава Перліна через ситуацію з ДТП.

11 лютого правоохоронці провели обшуки в будинку і готелі Ярославського. 15 лютого стало відомо, що з моргу зникли речі загиблого.

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