ДТП на пішохідному переході у Луцьку: неповнолітнього водія відправили під домашній арешт

Про це повідомлення Національної поліції у Волинській області.

Зазначається, що правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження ) Кримінального кодексу України.

Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав підозрюваному запобіжний захід – домашній арешт.

Хлопцеві загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.



Нагадаємо, 13 грудня у Луцьку неповнолітній водій легковика, тікаючи від патрульної поліції, в'їхав у натовп на пішохідному переході. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали шестеро людей.

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