ДТП на пішохідному переході у Луцьку: неповнолітнього водія відправили під домашній арешт
На Волині суд обрав неповнолітньому водію, який спричинив ДТП у Луцьку, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту
Про це повідомлення Національної поліції у Волинській області.
Зазначається, що правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження ) Кримінального кодексу України.
Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав підозрюваному запобіжний захід – домашній арешт.
Хлопцеві загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.
- Нагадаємо, 13 грудня у Луцьку неповнолітній водій легковика, тікаючи від патрульної поліції, в'їхав у натовп на пішохідному переході. Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали шестеро людей.
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