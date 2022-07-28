Дуда привітав українців з Днем державності

Про це він написав у twitter.

Президент Польщі опублікував твіти українською мовою та польською мовами та додав фото з президентом України.

"Дякую, Україно, що ти є! І за те, що захищаєш Польщу та Європу від тиранії та поневолення. Хочу висловити найкращі вітання всім українцям і українкам з нагоди Дня державності України", - написав він.

24 липня у Польщі зібрали кошти на Bayraktar для України. Згодом компанія Baykar повідомила, що безкоштовно передасть Україні безпілотник.

27 липня у Польщі почали збір коштів на 3 евакуаційні гелікоптери Україні. Громадянська організація "Озброїмо Україну" розпочала збір коштів на евакуаційні гвинтокрили Mi2AM1 для транспортування поранених.

28 липня Верховна рада України ухвалила закон про надання особливих гарантій полякам в Україні. Відповідно до закону, громадяни Польщі зможуть перебувати на території України впродовж 18 місяців після прийняття закону та користуватися усіма правами й свободами, як і громадяни України.

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