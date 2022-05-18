Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"18 травня, в день пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, нас всіх переповнюють емоції. Низка почуттів щодо цього дня. Оскільки ми з самого дитинства знаємо, що це за день та чому і кому він присвячений. З самого дитинства ми знаємо правду, знаємо, що насправді відбувалося. Проте поряд із цим в цей день у нас є можливість побачити своїх побратимів та друзів. Таке поєднання спогадів про велику трагедію, яка сталась не колись там, а конкретно з твоїми батьками, сприймається дуже емоційно", - пояснив Сеітаблаєв.

Сеітаблаєв зауважив, що велику надію на перемогу України дає об’єднання українців та підтримка друзів.

"Підтримка друзів, успіхи Збройних сил України та об’єднання українців зараз є найголовнішим для досягнення перемоги України у війні проти Росії. Такі успіхи у єднанні українців потрібні й для наших земляків в тимчасово окупованому Криму. Перемоги ЗСУ та єднання українців дають надію людям, які нас чекають в Криму. Думка про те, що ми повернемо Крим і людей дуже мотивує нас і дає надію на перемогу. Ми обов’язково повернемось до Криму, бо ми завжди повертаємось", - додав Сеітаблаєв.

18 травня виповнюється 78 років від початку депортації радянським режимом кримських татар із Криму. У Львові з нагоди цієї дати відбудеться артперформанс Open Sky, головною темою якої стала війна РФ з Україною

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