Про це він заявив у спецвипуску Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення" з Девідом Леттерманом.

Зокрема відомо, що він запитав президента про його політичне майбутнє, на що той відповів:

"До нашої перемоги я точно буду президентом. А там — навіть не думаю. Поки що не думаю, не готовий. Дуже хочеться просто на море. Скажу вам відверто, Девіде, дуже хочу на море. Просто на море, коли ми вже перемогли", - зазначив Зеленський.

12 грудня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вважає, що лідер Російської Федерації Володимир Путін навряд чи застосує ядерну зброю, адже дуже боїться померти.

12 грудня Володимир Зеленський на саміті G7 розповів, які кроки необхідні для пришвидшення перемоги України - туди увійшло озброєння, фінансова та енергетична стабільність і дипломатія.