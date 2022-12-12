"Дуже хочеться на море": Зеленський заявив, що буде президентом до перемоги України у війні
Володимир Зеленський заявив, що планує залишатися президентом України до перемоги країни у війні проти РФ
Про це він заявив у спецвипуску Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення" з Девідом Леттерманом.
Зокрема відомо, що він запитав президента про його політичне майбутнє, на що той відповів:
"До нашої перемоги я точно буду президентом. А там — навіть не думаю. Поки що не думаю, не готовий. Дуже хочеться просто на море. Скажу вам відверто, Девіде, дуже хочу на море. Просто на море, коли ми вже перемогли", - зазначив Зеленський.
- 12 грудня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вважає, що лідер Російської Федерації Володимир Путін навряд чи застосує ядерну зброю, адже дуже боїться померти.
- 12 грудня Володимир Зеленський на саміті G7 розповів, які кроки необхідні для пришвидшення перемоги України - туди увійшло озброєння, фінансова та енергетична стабільність і дипломатія.
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