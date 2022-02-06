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Головна війна з Росією "Дуже серйозні акції в напрямку Донецька і Луганська". Лукашенко вибовкав сценарій Кремля

"Дуже серйозні акції в напрямку Донецька і Луганська". Лукашенко вибовкав сценарій Кремля

6 лютого, 2022 неділя
22:53
війна з Росією

Лідер панівного білоруського режиму Олександр Лукашенко виступив з прямими військовими погрозами на адресу України

За його словами, Мінськ піде на спільні з Москвою військові дії, якщо Київ зважиться на "наступ" на Донбасі. Про це посиланням на білоруську державну інформаційну агенцію БЕЛТА повідомляє Еспресо.TV.

"Небезпека одна - що вони (Україна - ред.) здійснять дуже серйозні акції в напрямку Донецька і Луганська, Донбасу", - висловився Лукашенко піл час спілкування з російським пропагандистом Володимиром Соловйовим.

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В такому випадку Білорусь діятиме як Росія.

"Точно так, як російська", - відповів він на питання про те, як себе поведе білоруська армія в разі "наступу" ЗСУ на Донбасі.

Лукашенко уточнив, що це буде спільна відповідь з російською армією.

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При цьому розгортання російських військових на півдні Білорусі, в безпосередній близькості до північного кордону України, як він наголосив, пов'язано саме зі стримуванням України.

"Звичайно. Слухайте, що ми тут жарти жартуємо на південному кордоні сьогодні? Але не мені ж вам пояснювати", - додав Лукашенко.

  • Формальним приводом для нових ударів РФ (а тепер вже РФ та РБ) по Україні, нагадаємо, може стати провокація із використанням фейкового відео "жертв серед мирного населення", нібито загиблого внаслідок дій Збройних Сил України.
  • З таким засереженням виступає західна розвідка.

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Донецьк
Луганськ
Олександр Лукашенко
сценарій
вторгнення в Україну
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