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Головний ідеолог Лукашенка Дзермант про Україну: "Ця держава є небезпечною оточуючим. Особливо нам"

6 лютого, 2022 неділя
21:38
Світ Олексій Дзермант

Наближений до президентської адміністрації Олександра Лукашенка, провідний ідеолог, політконсультант та політтехнолог команди самопроголошеного білоруського правителя, прихильник концепції "русского міра" Олексій Дзермант прийшов на телепрограму пропагандиста Григорія Азарьонка "Таємні пружини політики 2.0", що виходить на держаному каналі CTV (Мінськ)

Спілкуючись з Азарьонком Дзермант пояснював чому, на його думку, сучасна Україна становить безпосередню загрозу для Білорусі Лукашенка й чому, як він сказав, "доведеться звільняти якісь частини території України". Про це передає Еспресо.TV.

"Україна у тій (не проросійській,  - ред.) цивілізації, у тій системі цінностей - це просто антиісторія. Цього не може бути, це підриває нашу безпеку, ми бачимо. Навіть під час держперевороту скільки зброї йшло сюди, активісти всі туди-сюди їздили. І так її заряджають, як анти-Росію. Рано чи пізно вона почне війну з Росією сама. Тому що її для цього просто вирощують, накачують цим", - стверджував Дзермант.

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За його оцінкою, нині в Україні панує "мілітаристський психоз".

"Це абсолютний психоз мілітаристський в Україні. На жаль, ця держава є небезпечною оточуючим. Особливо нам. Тому що там стрільне в голову навіть якомусь генералові, керівництво там не контролюють повністю. Гуляй поле. Дике поле. Ці націоналістичні "добробати", які можуть просто заплатити за провокацію, аби розпалити конфлікт чи війну", - запевняв Олексій Дзермант.

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Після цього він перейшов до заклику порушити територіальну цілісність України.

"Цілком очевидно, що цю проблему треба вирішувати. Якщо її не вирішать зсередини українці, я думаю, там багато розсудливих людей, які можуть просто підняти повстання народу проти цієї збожеволілої влади та цієї кліки. Або якщо вони підуть і сунуться на нас, на жаль, доведеться, напевно, в тому числі звільняти якісь частини території України від цієї гнили і цвілі", - виклав своє бачення подальших взаємин Білорусі й України Олексмій Дзермант.

Програма вийшла ввечері 5 лютого 2022 року.

Тут розмову Азарьонка з Дзермантом можна прочитати, а тут подивитися у записі.


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