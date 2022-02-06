Головний ідеолог Лукашенка Дзермант про Україну: "Ця держава є небезпечною оточуючим. Особливо нам"

Спілкуючись з Азарьонком Дзермант пояснював чому, на його думку, сучасна Україна становить безпосередню загрозу для Білорусі Лукашенка й чому, як він сказав, "доведеться звільняти якісь частини території України". Про це передає Еспресо.TV.



"Україна у тій (не проросійській, - ред.) цивілізації, у тій системі цінностей - це просто антиісторія. Цього не може бути, це підриває нашу безпеку, ми бачимо. Навіть під час держперевороту скільки зброї йшло сюди, активісти всі туди-сюди їздили. І так її заряджають, як анти-Росію. Рано чи пізно вона почне війну з Росією сама. Тому що її для цього просто вирощують, накачують цим", - стверджував Дзермант.



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За його оцінкою, нині в Україні панує "мілітаристський психоз".



"Це абсолютний психоз мілітаристський в Україні. На жаль, ця держава є небезпечною оточуючим. Особливо нам. Тому що там стрільне в голову навіть якомусь генералові, керівництво там не контролюють повністю. Гуляй поле. Дике поле. Ці націоналістичні "добробати", які можуть просто заплатити за провокацію, аби розпалити конфлікт чи війну", - запевняв Олексій Дзермант.



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Після цього він перейшов до заклику порушити територіальну цілісність України.



"Цілком очевидно, що цю проблему треба вирішувати. Якщо її не вирішать зсередини українці, я думаю, там багато розсудливих людей, які можуть просто підняти повстання народу проти цієї збожеволілої влади та цієї кліки. Або якщо вони підуть і сунуться на нас, на жаль, доведеться, напевно, в тому числі звільняти якісь частини території України від цієї гнили і цвілі", - виклав своє бачення подальших взаємин Білорусі й України Олексмій Дзермант.



Програма вийшла ввечері 5 лютого 2022 року.



Тут розмову Азарьонка з Дзермантом можна прочитати, а тут подивитися у записі.





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