Наступного тижня Пушилін скликає пресконференцію, де розповідатиме про "геноцид" і "жертви", - соцмережі
11 лютого 2022 року о 12:00 в окупованому росіянами Донецьку має відбутися зустріч ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна з пропагандистами, на яку запрошуються іноземні журналісти
Відповідні запрошення надходить на пошту західним ЗМІ. Про це сьогодні, 6 лютого 2022 року, із посиланням на власну інформацію від іноземних репортерів заявив на своєму ТГ-каналі український військовий оглядач Олександр Коваленко (у мережі він відромий як "Злий одесит").
За словами Коваленка, він би й не звернув увагу на дане повідомлення, якби не тематика анонсованого оточенням Пушиліна заходу:
"The key discussion topics: the genocide of citizens of the Donetsk People's Republic by Ukraine; death and injuries of civilians, including children; destructions of infrastructure, situation on the demarcation line, the Ukrainian army offensive preparation, provocations, mining, terrorist acts of the Ukrainian sabotage and reconnaissance forces".
Тобто, йдеться про:
"Головні теми обговорення: геноцид громадян "Донецької народної республіки" Україною; загибель і поранення цивільних, у тому числі дітей; руйнування інфраструктури, ситуація на лінії розмежування, підготовка до наступу Української армії, провокації, мінування, терористичні акти українських диверсійно-розвідувальних сил".
На думку Коваленка, подібне може свідчити на користь підготовки росіянами постановочних "доказів" (зокрема, фейкового відео) про трагічні події в ОРДЛО як привід до ескалації бойових дій з Україною.
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