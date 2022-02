Наступного тижня Пушилін скликає пресконференцію, де розповідатиме про "геноцид" і "жертви", - соцмережі

Відповідні запрошення надходить на пошту західним ЗМІ. Про це сьогодні, 6 лютого 2022 року, із посиланням на власну інформацію від іноземних репортерів заявив на своєму ТГ-каналі український військовий оглядач Олександр Коваленко (у мережі він відромий як "Злий одесит").



За словами Коваленка, він би й не звернув увагу на дане повідомлення, якби не тематика анонсованого оточенням Пушиліна заходу:



"The key discussion topics: the genocide of citizens of the Donetsk People's Republic by Ukraine; death and injuries of civilians, including children; destructions of infrastructure, situation on the demarcation line, the Ukrainian army offensive preparation, provocations, mining, terrorist acts of the Ukrainian sabotage and reconnaissance forces".



Тобто, йдеться про:



"Головні теми обговорення: геноцид громадян "Донецької народної республіки" Україною; загибель і поранення цивільних, у тому числі дітей; руйнування інфраструктури, ситуація на лінії розмежування, підготовка до наступу Української армії, провокації, мінування, терористичні акти українських диверсійно-розвідувальних сил".



На думку Коваленка, подібне може свідчити на користь підготовки росіянами постановочних "доказів" (зокрема, фейкового відео) про трагічні події в ОРДЛО як привід до ескалації бойових дій з Україною.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb