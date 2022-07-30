Дуже скоро Путіну доведеться вибирати між зброєю і маслом, — Боррель
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ВВП Росії скоротиться цього року на 10 відсотків
Про це Боррель заявив в інтерв'ю DW.
Головний дипломат ЄС відкинув твердження про те, що російська економіка поки не сильно постраждала від західних санкцій, в той час, як європейські споживачі вже відчувають на собі тягар високих рахунків за електроенергію. На його думку, більш важливим, ніж скорочення споживання російського газу, є зусилля, спрямовані на "розрив зв'язків російської економіки з рештою світу".
"Російська військова машина потребує не тільки в грошах, але і в технологіях", - зауважив він, вказавши на російські танки, в яких використовуються західні компоненти. "Подивіться на корпус підбитого російського танка. І ви побачите, скільки там електронних компонентів західних компаній. Вони (росіяни - Ред.) більше не матимуть до них доступу", - сказав Боррель.
Як зазначив глава дипломатії ЄС, ВВП Росії цього року скоротиться на 10%, що, за його словами, призведе до "найбільшої рецесії... з часів розпаду Радянського Союзу". Дуже скоро президенту Росії Володимиру Путіну "доведеться вибирати між зброєю і маслом для народу", сказав Боррель.
- 29 липня радник президента США з нацбезпеки Салліван розповів про передвоєнні спроби США домовитися з Росією.
- 29 липня держсекретар США провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії.
- США шукають докази втручання "кухаря Путіна" у вибори й пропонують винагороду.
- 28 липня генерал Бен Ходжес спрогнозував перебіг війни з Росією.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.4
Купівля 39.4Продаж 40.49
-
EUR
Купівля 39.68Продаж 41.08
- Актуальне
- Важливе