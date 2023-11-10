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Два катери РФ перетворилися на купу брухту: Селезньов про нічні вибухи в Криму

10 листопада, 2023 п'ятниця
15:10
Війна з Росією на фото: вибух у Криму

Військовий експерт, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов зазначив, що нічні вибухи в Криму добряче шокували ворогів

Про це він сказав у ефірі телеканалу "Еспресо".

"Наразі у Криму розбирають завали казарми, в яку влучили українські Сили оборони. Поки достеменно не відомо, якою зброєю відпрацювали ЗСУ. Згодом стане відома інформація щодо втрат та інших наслідків цієї нічної атаки. Цей інцидент добряче шокував ворогів. Окупанти все ще марять тим, що перебувають у безпечному просторі на теренах тимчасово окупованого Криму. Але ми бачимо, що це не так", - підкреслив Селезньов.

За словами військового експерта, українські розвідники полюють на ворожі військові цілі в Криму.

"Ворог недарма тримає в районі Чорноморського відносно невеликі десантні катери для того, щоб мати змогу оперативно перекидати особовий склад, логістичні складові, бронетехніку на визначені ділянки фронту задля забезпечення своїх частин і підрозділів. Бачимо, що українські розвідники полюють на такі цілі й влучають. І ключовим є те, що два катери російського ЧФ перетворились на купу металобрухту", - зазначив Селезньов.

  • 4 листопада в тимчасово окупованому Криму були чутні вибухи: у ЗСУ підтвердили успішні удари по суднобудівному заводу "Залив" та пошкодження російського ракетоносія "Аскольд".
  • Експерт з авіації, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету Валерій Романенко зазначив, що саме крилатою ракетою Storm Shadow можна завдати серйозних ударів по військових об'єктах у Криму.


 













 

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