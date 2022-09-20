Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що не погодиться на зустріч із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим на полях 77-ї сесії Генасамблеї ООН у США, навіть якщо той цього захоче. Про це він сказав російським пропагандистським ЗМІ.

Російські пропагандисти запитали Кулебу, чи зустрінеться він "тут" із Лавровим, а потім уточнили – якщо той сам запропонує. Глава МЗС двічі відповів "ні".

Делегація України на сесії Генасамблеї ООН говоритиме про створення спецтрибуналу для притягнення Росії до відповідальності за збройну агресію, а також про механізм відшкодування збитків.

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив 20 вересня, що події в Україні стануть ключовою темою 77-ї Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, оскільки війна та її наслідки зачіпають весь світ.