English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна Світ Двічі ні. Кулеба відповів російським пропагандистам про можливість його зустрічі з Лавровим

Двічі ні. Кулеба відповів російським пропагандистам про можливість його зустрічі з Лавровим

20 вересня, 2022 вiвторок
20:29
Світ На фото Дмитро Кулеба

Пропагандисти РФ запитали Кулебу, чи зустрінеться він із Лавровим у США

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що не погодиться на зустріч із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим на полях 77-ї сесії Генасамблеї ООН у США, навіть якщо той цього захоче. Про це він сказав російським пропагандистським ЗМІ.

Російські пропагандисти запитали Кулебу, чи зустрінеться він "тут" із Лавровим, а потім уточнили – якщо той сам запропонує. Глава МЗС двічі відповів "ні".

  • Делегація України на сесії Генасамблеї ООН говоритиме про створення спецтрибуналу для притягнення Росії до відповідальності за збройну агресію, а також про механізм відшкодування збитків.
  • Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив 20 вересня, що події в Україні стануть ключовою темою 77-ї Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, оскільки війна та її наслідки зачіпають весь світ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Відео
Новини
ООН
Генасамблея ООН
війна з Росією
Дмитро Кулеба
Читайте також:
Олександр Усик, Ентоні Джошуа, бокс
20 вересня, 2022 вiвторок
Стало відомо, яку суму Усик отримав за реванш з Джошуа
Катерина Поліщук, Пташка
18 вересня, 2022 неділя
У мережі з'явилось відео з полоненою Пташкою з "Азовсталі"
наступ ЗСУ
17 вересня, 2022 субота
Після потужного контрнаступу ЗСУ на Харківщині стався поворотний момент, - Фейгін
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.42
    Купівля 40.42
    Продаж 41.33
  • EUR
    Купівля 40
    Продаж 41.14
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
20 вересня
22:02
Маріуполь
Намалюють не менше 80%. Андрющенко спрогнозував результати псевдореферендуму у Маріуполі
21:48
Укроборонпром будуватиме боєприпасний завод спільно із країною-членом НАТО
21:43
західний кордон
До двох кілометрів. Рада пропонує розширити прикордонні смуги на межі з Росією та Білоруссю
21:37
ЛГБТ
Бельгійські католицькі священники запропонували молитву для гей-пар
21:31
вугілля порт
Єврокомісія може послабити санкції щодо російського вугілля, - Bloomberg
21:19
FreeДом
Державний телеканал Freedom запрошує до ефіру тільки депутатів "Слуги Народу"
21:17
Емманюель Макрон
Ще одна провокація. Макрон прокоментував наміри Кремля провести "референдум" на окупованих територіях
21:06
Дмитро Гудков
Воювати за Путіна ніхто не хоче, - російський опозиціонер Гудков
20:59
Пентагон
Пентагон заявив, що "референдуми" РФ - це інформаційна операція
20:56
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:49
газ
Молдова обрала 7 газопостачальних компаній замість Газпрому
20:46
Джейк Салліван
Білий дім: Путін готує два сценарії
20:31
мобілізація
Рада ухвалила законопроєкт про можливу демобілізацію чоловіків з трьома дітьми
20:20
Конгрес США
У США планують передати Україні заморожені активи РФ
20:16
Верховна Рада ухвалила чотири євроінтеграційні закони
20:10
Білий Дім
Це кричуще порушення суверенітету України, - у США прокоментували наміри РФ провести "референдуми"
19:42
Міноборони
"Отримають результати Гітлера 1945 року": Міноборони України про плани окупантів щодо "референдумів"
19:37
ЄС
"Кремль нервує": в ЄС прокоментували плани Росії щодо "референдумів" і "воєнний" закон
19:28
Виставка "Вівтар небесного воїнства"
"Рашизм - це...": в Києві проведуть вуличну виставку про ідеологію окупантів
19:22
Су-25
На Херсонщині ППО збила російський штурмовик, а на Миколаївщині - дрон-камікадзе
19:22
ЗСУ
Лікарні окупованої Горлівки переповнені пораненими загарбниками, тіла вивозять вантажівками, – Генштаб
19:08
Ексклюзив
Літинський
Справи волонтерів - це інформаційна бомба, яка перебиває реальні проблеми з гуманітарною допомогою, - волонтер Літинський
19:06
Ексклюзив
Андрій Шестопалов
Герої України. Росіяни обстрілювали по шість-сім годин щодня з усього озброєння, яке мали в арсеналі: артилерист про бої на Луганщині
19:02
ЗСУ
Ворог продовжує намагання повністю окупувати Донеччину, - Генштаб
18:53
Зеленський після зустрічі з Ердоганом і Гутеррешем: переговори з РФ можливі лише якщо російські війська підуть із України
Зеленський поговорив з Ердоганом про безпеку
18:49
Олаф Шольц
Шольц заявив, що Німеччина не визнає псевдореферендуми РФ про приєднання територій України
18:49
НАТО
Вступу до ЄС хочуть 92% українців, до НАТО - 79%, - опитування
18:36
Євгенія Закревська
Активістів Майдану вбивали українські міліціонери, але на владу України впливали агенти з РФ, - адвокатка родин Небесної сотні Закревська
18:25
Російські винищувачі над Кримом
У небі над Феодосією помітили близько 50 російських винищувачів
18:10
У Козачій Лопані на Харківщині виявили дві катівні
У Козачій Лопані на Харківщині виявили нові катівні, де окупанти піддавали мирних жителів тортурам
17:50
Опитування
Оптимістично щодо майбутнього держави налаштовані 86% українців, - опитування КМІС
17:45
Ексклюзив
масові поховання людей в Ізюмі 16.09.2022
Українців у Ізюмі катували спецслужбовці РФ і учасники "ЛДНР"
17:39
M142 HIMARS
Незаконний "референдум" не зупинить HIMARS і ЗСУ на шляху знищення окупантів, – Подоляк
17:35
санкції проти Росії
Фінляндія пропонує включити візовий бан для росіян до санкцій ЄС
17:27
Голосування у ОРДЛО
У колоніях Ростовської області почали "голосування" щодо приєднання окупованих територій України, - російські журналісти
17:16
Боєць Олексій Петров: вибили росіян з-під Києва, б'ємо на Харківщині, виб'ємо і з Півдня України
17:14
солдати США
У Молдові почались військові навчання за участі сил Румунії та США
17:12
Едгар Ринкевич
Україна повинна отримати більше зброї, - глава МЗС Латвії після оголошення РФ псевдореферендумів
17:03
Мілорад Додік
Лідер боснійських сербів Додік назвав війну РФ із Україною "наслідком розширення НАТО на Схід"
17:02
Тюлень
Азов, Байрактар чи Маріуполь. На станції "Академік Вернадський" оголосили конкурс імен для тюленят
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV