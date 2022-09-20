Двічі ні. Кулеба відповів російським пропагандистам про можливість його зустрічі з Лавровим
Пропагандисти РФ запитали Кулебу, чи зустрінеться він із Лавровим у США
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що не погодиться на зустріч із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим на полях 77-ї сесії Генасамблеї ООН у США, навіть якщо той цього захоче. Про це він сказав російським пропагандистським ЗМІ.
Російські пропагандисти запитали Кулебу, чи зустрінеться він "тут" із Лавровим, а потім уточнили – якщо той сам запропонує. Глава МЗС двічі відповів "ні".
- Делегація України на сесії Генасамблеї ООН говоритиме про створення спецтрибуналу для притягнення Росії до відповідальності за збройну агресію, а також про механізм відшкодування збитків.
- Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив 20 вересня, що події в Україні стануть ключовою темою 77-ї Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, оскільки війна та її наслідки зачіпають весь світ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.42
Купівля 40.42Продаж 41.33
-
EUR
Купівля 40Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе