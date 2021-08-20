Двоє китайських астронавтів вийшли у відкритий космос

Про це повідомляє Сіньхуа.

Це вдруге, коли члену екіпажу станції залишили модуль для виконання операцій.



Корабель "Шеньчжоу-12" із трьома космонавтами зістикувався на орбіті зі станцією "Тяньгун" 17 червня. Для КНР це перша пілотована місія до орбітальної станції, яка ще будується.



Для завершення будівництва станції планується 11 запусків і більше року.