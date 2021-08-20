Двоє китайських астронавтів вийшли у відкритий космос
Китайські астронавти Нє Хайшен і Лю Бомін 20 серпня вийшли з основного модуля на споруджуваній космічній станції "Тяньгун" у відкритий космос для монтажних робіт
Про це повідомляє Сіньхуа.
Це вдруге, коли члену екіпажу станції залишили модуль для виконання операцій.
Корабель "Шеньчжоу-12" із трьома космонавтами зістикувався на орбіті зі станцією "Тяньгун" 17 червня. Для КНР це перша пілотована місія до орбітальної станції, яка ще будується.
Для завершення будівництва станції планується 11 запусків і більше року.
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