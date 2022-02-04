Джонсон і Шольц обговорили безпекову ситуацію в Україні та домовились про розробку комплексного пакета санкцій проти РФ
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорили безпекову ситуацію в Україні та заходи, які варто запровадити, щоб знизити напруженість, спровоковану російською агресією
Про це повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.
"Лідери зійшлися на думці про важливість діалогу з Росією. Вони вирішили використовувати всі доступні дипломатичні канали, щоб покласти край нинішній напруженості", - йдеться у повідомленні.
Найважливіше зараз, на думку Шольца та Джонсона, це донести Росії меседж від усіх західних союзників, що її агресія проти України та можливе вторгнення матиме наслідки.
Водночас сторони зійшлися на думці, що у разі вторгнення в Україну санкції проти РФ повинні бути введені негайно.
"Вони домовилися продовжити співпрацю та з іншими міжнародними партнерами над комплексним пакетом санкцій. Прем'єр-міністр наголосив, що ці санкції мають бути готові негайно набути чинності у разі подальшого вторгнення Росії в Україну", - повідомляють у пресслужбі уряду.
- Нагадаємо, 1 лютого Борис Джонсон прилетів до України та обговорив із президентом Володимиром Зеленським ескалацію на українсько-російському кордоні та заходи для стримування російської агресії.
- Крім того, канцлер ФРН Олаф Шольц здійснить візит до України 14 лютого.
- У ЗМІ з'явилась інформація, що розвідка США викрила план Росії сфабрикувати відео, на якому зображено напад українців на російську територію або російськомовних людей на Сході України та використати це як привід для вторгнення. Згодом Пентагон підтвердив ці дані.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.99
Купівля 27.99Продаж 28.29
-
EUR
Купівля 31.92Продаж 32.4
- Актуальне
- Важливе