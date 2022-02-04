Джонсон і Шольц обговорили безпекову ситуацію в Україні та домовились про розробку комплексного пакета санкцій проти РФ

Про це повідомляє пресслужба уряду Великої Британії.

"Лідери зійшлися на думці про важливість діалогу з Росією. Вони вирішили використовувати всі доступні дипломатичні канали, щоб покласти край нинішній напруженості", - йдеться у повідомленні.

Найважливіше зараз, на думку Шольца та Джонсона, це донести Росії меседж від усіх західних союзників, що її агресія проти України та можливе вторгнення матиме наслідки.

Водночас сторони зійшлися на думці, що у разі вторгнення в Україну санкції проти РФ повинні бути введені негайно.

"Вони домовилися продовжити співпрацю та з іншими міжнародними партнерами над комплексним пакетом санкцій. Прем'єр-міністр наголосив, що ці санкції мають бути готові негайно набути чинності у разі подальшого вторгнення Росії в Україну", - повідомляють у пресслужбі уряду.

