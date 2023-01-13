Джонсон планує відвідати Україну, - The Guardian
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон може планувати наступну поїздку до України, аби відвідати президента Володимира Зеленського
Про це пише The Guardian.
За даними видання, колишній прем'єр Британії Борис Джонсон сказав друзям, що має намір поїхати до Києва найближчими місяцями, аби продемонструвати свою публічну підтримку країні проти російських агресорів.
Як зазначається в тексті The Guardian, українські джерела також повідомили, що Джонсон мав намір поїхати до Києва, але поки немає конкретної інформації щодо дат. Вони сказали, що Зеленський і експрем'єр вважали один одного друзями.
Високопоставлені консерватори висловили своє занепокоєння: вони стверджують, що візит може підірвати авторитет нинішнього прем'єра Британії Ріші Сунака.
Ця поїздка стане четвертою поїздкою колишнього прем’єр-міністра до Києва – вперше він був у квітні, незабаром після того, як російські війська не змогли захопити столицю. Він побував в Україні з другим раптовим візитом у червні та знову повернувся в серпні на День Незалежності.
- Нагадаємо, у липні 2022 Джонсон відвідав українських військових на полігоні у Британії.
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