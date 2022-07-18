Про це повідомляє Sky News.

На кадрах, які сьогодні опублікувала Даунінг-стріт, Джонсон сидить за штурвалом. Очікується, що на авіасалоні Фарнборо він порівняє перед бізнес-лідерами політ на винищувачі з керівництвом консервативною партією.

"Я потягнув джойстик, і ми зробили петлю. Після трьох щасливих років у кабіні, де я здійснив кілька досить складних, якщо не дивних, подвигів, я збираюся безперешкодно передати керування комусь іншому", – скаже Джонсон за даними Sky News.

Задля екстремального польоту Джонсон навіть пропустив два засідання зустрічі COBRA, на яких обговорювалися питання спеки цього літа. За це прем'єр-міністра жорстко критикують опоненти з лейбористської партії.

Джерело Sky News повідомило також, що Джонсон влаштував прощальну вечірку в офіційній заміській резиденції прем'єр-міністра Чекерс.

У Британії тривають внутрішньопартійні вибори консерваторів для заміни Бориса Джонсона, який пішов у відставку 4 липня.

До боротьби за посаду зголосились 11 кандидатів, серед яких останньою доєдналась глава МЗС Ліз Трасс. Згідно з даними букмекерів, колишній глава мінфіну Ріші Сунак лідирує після того, як оголосив про свою кандидатуру, і залишається у лідерах донині.

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