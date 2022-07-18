Джонсон політав на винищувачі Typhoon і порівняв це з керівництвом партією
Прем'єр-міністр Великої Британії виконав політ на винищувачі Королівських авіаційних сил Typhoon
Про це повідомляє Sky News.
На кадрах, які сьогодні опублікувала Даунінг-стріт, Джонсон сидить за штурвалом. Очікується, що на авіасалоні Фарнборо він порівняє перед бізнес-лідерами політ на винищувачі з керівництвом консервативною партією.
"Я потягнув джойстик, і ми зробили петлю. Після трьох щасливих років у кабіні, де я здійснив кілька досить складних, якщо не дивних, подвигів, я збираюся безперешкодно передати керування комусь іншому", – скаже Джонсон за даними Sky News.
Задля екстремального польоту Джонсон навіть пропустив два засідання зустрічі COBRA, на яких обговорювалися питання спеки цього літа. За це прем'єр-міністра жорстко критикують опоненти з лейбористської партії.
Джерело Sky News повідомило також, що Джонсон влаштував прощальну вечірку в офіційній заміській резиденції прем'єр-міністра Чекерс.
- У Британії тривають внутрішньопартійні вибори консерваторів для заміни Бориса Джонсона, який пішов у відставку 4 липня.
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