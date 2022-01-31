Джонсон скасував візит до Японії через зростання напруги на кордоні України
Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон скасував робочу поїздку до Японії, яка планувалася на середину лютого цього року через зростання напруги на кордоні України
Про це повідомляє Kyodo.
Як відмо, Токіо та Лондон готували візит Джонсона у середині лютого для переговорів із прем'єр-міністром Фуміо Кісідою, але джерела повідомили, що британський уряд скасував цей план.
Видання відзначає, що підготовку візиту скасовано через зростаючу напруженість довкола України та скандал довкола вечірок на Даунінґ-стріт за участю самого Джонсона, що порушували коронавірусні правила.
Водночас, генеральний секретар японського уряду Хірокадзу Мацуно заперечив повідомлення про організацію візиту Джонсона.
Це був би перший візит Джонсона до Японії з моменту його вступу на посаду у 2019 році.
- Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав ситуацію на українському кордоні дедалі тривожнішою через загрозу російського вторгнення.
- Крім того, На тлі напруженої ситуації у конфлікті Росії та України прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон має намір найближчими днями відвідати кризовий регіон.
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