Джонсон скасував візит до Японії через зростання напруги на кордоні України

Про це повідомляє Kyodo.



Як відмо, Токіо та Лондон готували візит Джонсона у середині лютого для переговорів із прем'єр-міністром Фуміо Кісідою, але джерела повідомили, що британський уряд скасував цей план.



Видання відзначає, що підготовку візиту скасовано через зростаючу напруженість довкола України та скандал довкола вечірок на Даунінґ-стріт за участю самого Джонсона, що порушували коронавірусні правила.



Водночас, генеральний секретар японського уряду Хірокадзу Мацуно заперечив повідомлення про організацію візиту Джонсона.



Це був би перший візит Джонсона до Японії з моменту його вступу на посаду у 2019 році.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав ситуацію на українському кордоні дедалі тривожнішою через загрозу російського вторгнення.

Крім того, На тлі напруженої ситуації у конфлікті Росії та України прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон має намір найближчими днями відвідати кризовий регіон.

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