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Війна з Росією: хроніка
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Джонсон відвідав Бучу та Бородянку

22 січня, 2023 неділя
14:32
війна з Росією Колишній прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відвідує місто Бородянка, яке сильно постраждало під час вторгнення Росії в Україну, неподалік від Києва, Україна, 22 січня 2023 р.

Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон у неділю, 22 січня, прибув з візитом до Бучі та Бородянки

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

"Укрзалізниця" повідомила, що 22 січня  вчетверте доставила Джонсона до Києва.

"Сьогодні вже вчетверте наші вагони доставили пана Джонсона до Києва, який дорогою запевнив, що не мав сумнівів у перемозі України ще до того, як це стало загальноєвропейським мейнстрімом, а британці зараз роблять усе можливе, щоб "леопарди" все ж таки оселилися в українських степах", - йдеться у повідомленні.

Офіційно про прибуття експрем'єра Британії оголошено не було.

Виконуючий обов'язки селищного голови Бородянки Георгій Єрко підтвердив "Суспільному", що Джонсон побував на Київщині та оглянув наслідки російських бомбардувань.

  • 13 січня повідомлялося, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон може планувати наступну поїздку до України, аби відвідати президента Володимира Зеленського.

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Україна
Буча
Борис Джонсон
Велика Британiя
Бородянка
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