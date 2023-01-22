Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

"Укрзалізниця" повідомила, що 22 січня вчетверте доставила Джонсона до Києва.

"Сьогодні вже вчетверте наші вагони доставили пана Джонсона до Києва, який дорогою запевнив, що не мав сумнівів у перемозі України ще до того, як це стало загальноєвропейським мейнстрімом, а британці зараз роблять усе можливе, щоб "леопарди" все ж таки оселилися в українських степах", - йдеться у повідомленні.

Офіційно про прибуття експрем'єра Британії оголошено не було.

Виконуючий обов'язки селищного голови Бородянки Георгій Єрко підтвердив "Суспільному", що Джонсон побував на Київщині та оглянув наслідки російських бомбардувань.

13 січня повідомлялося, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон може планувати наступну поїздку до України, аби відвідати президента Володимира Зеленського.

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