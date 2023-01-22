Джонсон відвідав Бучу та Бородянку
Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон у неділю, 22 січня, прибув з візитом до Бучі та Бородянки
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
"Укрзалізниця" повідомила, що 22 січня вчетверте доставила Джонсона до Києва.
"Сьогодні вже вчетверте наші вагони доставили пана Джонсона до Києва, який дорогою запевнив, що не мав сумнівів у перемозі України ще до того, як це стало загальноєвропейським мейнстрімом, а британці зараз роблять усе можливе, щоб "леопарди" все ж таки оселилися в українських степах", - йдеться у повідомленні.
Офіційно про прибуття експрем'єра Британії оголошено не було.
Виконуючий обов'язки селищного голови Бородянки Георгій Єрко підтвердив "Суспільному", що Джонсон побував на Київщині та оглянув наслідки російських бомбардувань.
- 13 січня повідомлялося, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон може планувати наступну поїздку до України, аби відвідати президента Володимира Зеленського.
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