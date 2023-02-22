Джонсон звернувся до Байдена через літаки F-16 для України
Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон закликав президента США Джо Байдена надати Україні винищувачі F-16
Про це повідомляє CNN.
Джонсон висловив переконання, що Байден повинен надати Україні літаки F-16 та закликав те саме зробити Британію. На його думку, якби літаки були надіслані рік тому, "ми б просунулися набагато далі" у припиненні війни.
"Якщо це станеться рано чи пізно, якщо це вибір, то давайте швидше дамо їм те, що потрібно, тому що це гуманність, співчуття. Закінчіть цю війну якомога швидше, зведіть до мінімуму кровопролиття, зведіть до мінімуму страждання, зведіть до мінімуму витрати", - закликав Джонсон.
Він також похвалив Байдена за його візит до України напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії.
"Це був правильний вчинок президента. Я аплодую йому і вважаю його промову чудовою", - розповів Джонсон.
- 20 лютого колишні прем'єри Великої Британії Борис Джонсон та Ліз Трасс закликали Ріші Сунака передати Україні винищувачі.
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