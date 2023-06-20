Про це пише Sky News.

Зазначається, що 354 голосами проти семи депутати проголосували за звіт, підготовлений комітетом, де йдеться про те, що Джонсон свідомо вводив колег в оману своїми коментарями довкола можливих зібрань співробітників для спілкування й відпочинку у той час, коли для всіх британців діяли обмеження у зв’язку з карантином.

За звіт проголосували 118 консерваторів, 225 утрималися.

У своїй доповіді комітет рекомендував відсторонити Джонсона від роботи у парламенті на 90 днів, якби він не подав у відставку з посади депутата за кілька днів до цього. Окрім цього, депутати запропонували позбавити його права доступу до парламенту як колишнього депутата, що викликало значну критику прихильників Джонсона.

Під час дебатів кілька членів парламенту піднялися, щоб розкритикувати поведінку Джонсона, включаючи його попередницю Терезу Мей, яка похвалила комітет за його "суворий" звіт.

"Нелегко судити друзів і колег, але дружба і спільна праця не повинні заважати робити те, що є правильним", - сказала Мей.

Що цьому передувало

Комітет із привілеїв парламенту за підсумками розслідування рекомендував відсторонити Джонсона від посади на більш ніж 10 днів. Це могло призвести до петиції про відкликання та повторних виборів у його виборчому окрузі. Але Джонсон вирішив піти за власним бажанням.

Наприкінці 2021 року у низці публікацій у британській пресі стверджували, що на Даунінг-стріт в умовах суворого локдауну відбувалися вечірки. Спершу Джонсон заперечував таке порушення, та потім мусив визнати, що це правда.

У березні під час слухань у парламентському комітеті з питань привілеїв колишній прем’єр-міністр Британії заявив, що не обманював членів парламенту, говорячи про проведення вечірок на Даунінг-стріт під час локдауну. І додав, що одна з таких зустрічей, де він був із келихом вина, була "абсолютно необхідною для робочих цілей".

9 червня BBC повідомило, що колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон йде з посади депутата парламенту. Він зробив це в день, коли отримав звіт Partygate - розслідування, пов'язане з вечірками на Даунінг-стріт під час ковідних обмежень.