Джошуа напередодні бою з Усиком ухвалив доленосне рішення
Британський важковаговик Ентоні Джошуа перед поєдинком проти українця Олександра Усика уклав довічний контракт з промоутерською компанією Matchroom Boxing
Про це повідомив глава компанії Едді Хірн у twitter.
За його словами, Джошуа продовжить співпрацю з Matchroom Boxing та уклав з промоутерами довічний контракт.
"Сьогодні особливий день для Matchroom і для мене особисто, тому ми оголошуємо про ексклюзивний довічний промоутерський контракт з Ентоні Джошуа. У цю суботу буде дивовижна ніч і нам усім буде чем насолоджуватися", - написав Хірн.
Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- 21 вересня стало відомо, що Ентоні Джошуа заробить за поєдинок з Олександром Усиком $20,5 млн.
- Гарантований гонорар Усика за бій з Джошуа складе $4,1 млн.
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