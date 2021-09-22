Джошуа напередодні бою з Усиком ухвалив доленосне рішення

Про це повідомив глава компанії Едді Хірн у twitter.

За його словами, Джошуа продовжить співпрацю з Matchroom Boxing та уклав з промоутерами довічний контракт.

"Сьогодні особливий день для Matchroom і для мене особисто, тому ми оголошуємо про ексклюзивний довічний промоутерський контракт з Ентоні Джошуа. У цю суботу буде дивовижна ніч і нам усім буде чем насолоджуватися", - написав Хірн.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).



21 вересня стало відомо, що Ентоні Джошуа заробить за поєдинок з Олександром Усиком $20,5 млн.

Гарантований гонорар Усика за бій з Джошуа складе $4,1 млн.

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