Джошуа порівняв рівень майстерності Усика та Ф'юрі

Про це повідомляє BoxingScene.

За словами Ентоні Джошуа, його наступний суперник - Олександр Усик - настільки ж вправний боксер, як і Тайсон Ф'юрі, з яким він мав битися за титул абсолютного чемпіона світу.

"Не хочу ні на кого показувати пальцем, але я був готовий битися з Ф'юрі. Ми рухаємося вперед. Усик так само хороший боксер, як і Ф'юрі. Я повинен серйозно поставитися до майбутнього поєдинку. Усик обов'язково активізується і прийме бій. Серйозні суперники - то, що мені потрібно", - сказав Джошуа.

Він зазначив, що поки не знає, з ким зустрінеться після бою з Усиком.

"Я б із задоволенням провів бій за титул абсолютного чемпіона. Це був би великий поєдинок для громадськості. У нас все було узгоджено. Але я повинен рухатися вперед. Ніхто не знає, що мене чекає після бою з Усиком, хто стане моїм наступним суперником. Що буде далі? Ф'юрі, Вайт, Ортіс або Руїс? Все може бути", - припустив Джошуа.

Бій Джошуа - Усик відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".

Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа є чемпіоном WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Нагадаємо, 20 липня про бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа було оголошено офіційно.

Джошуа, заявив, що у поєдинку з Усиком знову ставить усі свої досягнення на карту.

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк підтвердив, що у контракті на бій з Ентоні Джошуа передбачено можливість реваншу.

У свою чергу, промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн назвав поєдинок з Олександром Усиком найбільшим у кар'єрі британського боксера.

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