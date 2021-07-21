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Головна Спорт Джошуа порівняв рівень майстерності Усика та Ф'юрі

Джошуа порівняв рівень майстерності Усика та Ф'юрі

21 липня, 2021 середа
13:34
Спорт Ентоні Джошуа

Британський важковаговик Ентоні Джошуа заявив, що за рівнем майстерності український боксер Олександр Усик не поступається його співвітчизнику Тайсон Ф'юрі

Про це повідомляє BoxingScene.  

За словами Ентоні Джошуа, його наступний суперник - Олександр Усик - настільки ж вправний боксер, як і Тайсон Ф'юрі, з яким він мав битися за титул абсолютного чемпіона світу.  

"Не хочу ні на кого показувати пальцем, але я був готовий битися з Ф'юрі. Ми рухаємося вперед. Усик так само хороший боксер, як і Ф'юрі. Я повинен серйозно поставитися до майбутнього поєдинку. Усик обов'язково активізується і прийме бій. Серйозні суперники - то, що мені потрібно", - сказав Джошуа. 

Він зазначив, що поки не знає, з ким зустрінеться після бою з Усиком.  

"Я б із задоволенням провів бій за титул абсолютного чемпіона. Це був би великий поєдинок для громадськості. У нас все було узгоджено. Але я повинен рухатися вперед. Ніхто не знає, що мене чекає після бою з Усиком, хто стане моїм наступним суперником. Що буде далі? Ф'юрі, Вайт, Ортіс або Руїс? Все може бути", - припустив Джошуа. 

Бій Джошуа - Усик відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем". 

Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа є чемпіоном WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

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Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Ентоні Джошуа
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