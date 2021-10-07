Джошуа вважає чудовою ідею провести бій з Усиком у Києві, - промоутер
Британський промоутер Едді Хірн розповів, що Ентоні Джошуа не проти провести повторний бій з Олександром Усиком у Києві
Про це повідомляє BBC.
За словами Хірна, у нього є також пропозиції з Великобританії та Близького Сходу.
"Усик згадував Київ у його рідній країні, Україні, як потенційне місце проведення реваншу, і ми розглянемо всі варіанти. Коли Джошуа почув про це, у нього не було з цим проблем, він вважає це дуже захоплюючим. Я б хотів провести реванш в Великобританії. У нас також є пропозиції з Близького Сходу, але ми подивимося, яка можливість виявиться найкращою для обох бійців", - сказав промоутер Едді Хірн.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 25 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
- 30 вересня стало відомо, що повторний бій між Усиком і Джошуа може відбутися в Україні.
- 1 жовтня промоутер Олександр Красюк розповів, яка була головна помилка Ентоні Джошуа в бою з Олександром Усиком.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.26
Купівля 26.26Продаж 26.49
-
EUR
Купівля 30.25Продаж 30.64
- Актуальне
- Важливе