Джошуа вважає чудовою ідею провести бій з Усиком у Києві, - промоутер

Про це повідомляє BBC.



За словами Хірна, у нього є також пропозиції з Великобританії та Близького Сходу.



"Усик згадував Київ у його рідній країні, Україні, як потенційне місце проведення реваншу, і ми розглянемо всі варіанти. Коли Джошуа почув про це, у нього не було з цим проблем, він вважає це дуже захоплюючим. Я б хотів провести реванш в Великобританії. У нас також є пропозиції з Близького Сходу, але ми подивимося, яка можливість виявиться найкращою для обох бійців", - сказав промоутер Едді Хірн.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

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