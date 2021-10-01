Промоутер назвав ключову помилку Джошуа в бою з Усиком

Про це повідомляє "Чемпіон".



Красюк заявив, що Джошуа намагався перебоксувати Усика і через це програв.



"Джошуа хотів перебоксувати Усика, а це неможливо. Ні для Джошуа, ні для будь-якого боксера зараз. Ентоні не навчиться боксувати за 4-5 місяців, це неможливо. Тренування тут не допоможуть. Але Джошуа - відмінний панчер, справжній воїн. Вважаю, йому потрібно робити упор на свої сильні якості - габарити, потужність і вагою", - сказав промоутер Олександр Красюк..

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

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