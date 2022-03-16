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Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Є армія, потужне озброєння, Stinger’и, NLAW’и. Немає електрики і паніки, - голова ОВА про ситуацію на Чернігівщині

Є армія, потужне озброєння, Stinger’и, NLAW’и. Немає електрики і паніки, - голова ОВА про ситуацію на Чернігівщині

16 березня, 2022 середа
12:22
війна з Росією В'ячеслав Чаус

ЗСУ наносять щогодини потужних ударів по позиціях супротивника – росіянам зараз невесело біля Чернігова та інших населених пунктів області.

Про це заявив у ранковому відеозверненні голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Еспресо.TV

"Сьогодні в Чернігові та багато де в області відсутнє електропостачання. Відповідні служби розуміють проблематику і працюють над усуненням", - сказав він.

Чаус зазначив, що не може дати більш конкретну інформацію, щоб вона не потрапила до ворога. Але влада розуміє, що відбувається з електрикою. А ремонтні бригади працюють над відновленням струму.

"Зранку в соціальних мережах читаю дуже багато панічних постів на кшталт "Усе пропало! Караул! Чернігів розбомблений. Нічого нема. Армії нема". Дивіться, є армія, є озброєння, є Stinger’и, є NLAW’и, є інше потужне озброєння в місті Чернігові та біля міста Чернігова. Наші Збройні Сили потужні і наносять щогодини потужних ударів по силам російського супротивника. Це – чиста правда. Росіянам зараз невесело біля Чернігова та інших населених пунктів області", - запевнив він.

"Сьогодні максимально забезпечуємо гуманітарні вантажі: їжа і ліки. ... Віримо в Бога і в Збройні Сили України!" - додав Чаус.

  • Нагадаємо, вчора, 15 березня, в полон теробороні на Чернігівщині здався російський підрозділ з шести осіб на чолі з майором.
  • Вночі у небі області ППО збили ворожий винищувач Су, що скидав ракети на Чернігів.

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Чернігівська область
контратака
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