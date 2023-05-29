"Є деякі відмінності обличчя": росіяни далі ширять фейки про Залужного
Російська інформаційно-психологічна операція продовжує вводити в оману щодо стану здоров'я головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного
Про це інформує Центр протидії дезінформації.
Колишній співробітник Пентагону Стівен Браєн на власному сайті Weapons and Strategy висловив сумніви щодо правдивості відео з Залужним: "Махаючий рух досить дивний. Важко пригадати, щоб військовий чи цивільний лідер махав оператору. Також є деякі відмінності обличчя, якщо придивитись уважно, особливо ніс. На відео двійник Залужного? Ми живемо в час діпфейків, коли штучний інтелект може емулювати майже будь-яке відео".
ЦПД наголошує, що ворог продовжує ширити маніпулятивну інформацію щодо головнокомандувача Збройних Сил України.
Також маніпуляцією є допис ірландського журналіста Чея Боуза у Twitter: "Вічно ненависний і свідомо неосвічений сенатор Ліндсі Грем дякує Зеленському за те, що він дозволив США винищити чоловіче населення України".
Ексагент Центрального розвідувального управління Філ Джиральді на YouTube-каналі Judging Freedom заявив: "Він (Байден, – ред.) хоче здаватися тим, хто захищає демократію. Якщо я ще раз почую "демократія", мені стане погано. Ми жодним чином не захищаємо демократію. В Україні немає демократії".
У Центрі повідомили, що такі висловлювання є дезінформацією.
- 20 травня Росія запустила дезінформацію про нібито зникнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Також окупанти казали, буцімто Залужний дістав поранення й переніс трепанацію черепа. У Міністерстві оборони спростували фейки.
- 25 травня Анатолій Штефан (Штірліц) показав відео із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
- У п'ятницю, 26 травня, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) показав відео із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
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