"Є деякі відмінності обличчя": росіяни далі ширять фейки про Залужного

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Колишній співробітник Пентагону Стівен Браєн на власному сайті Weapons and Strategy висловив сумніви щодо правдивості відео з Залужним: "Махаючий рух досить дивний. Важко пригадати, щоб військовий чи цивільний лідер махав оператору. Також є деякі відмінності обличчя, якщо придивитись уважно, особливо ніс. На відео двійник Залужного? Ми живемо в час діпфейків, коли штучний інтелект може емулювати майже будь-яке відео".

ЦПД наголошує, що ворог продовжує ширити маніпулятивну інформацію щодо головнокомандувача Збройних Сил України.

Також маніпуляцією є допис ірландського журналіста Чея Боуза у Twitter: "Вічно ненависний і свідомо неосвічений сенатор Ліндсі Грем дякує Зеленському за те, що він дозволив США винищити чоловіче населення України".

Ексагент Центрального розвідувального управління Філ Джиральді на YouTube-каналі Judging Freedom заявив: "Він (Байден, – ред.) хоче здаватися тим, хто захищає демократію. Якщо я ще раз почую "демократія", мені стане погано. Ми жодним чином не захищаємо демократію. В Україні немає демократії".

У Центрі повідомили, що такі висловлювання є дезінформацією.