"Є інші варіанти наповнення бюджету": перший віцепрезидент Торгово-промислової палати про збільшення податків
Перший віцепрезидент Торгово-промислової палати Михайло Непран вважає, що поки в Україні не буде діяти верховенство права, гарантія прав власності та подолана системна корупція, говорити про вдосконалення системи оподаткування немає сенсу
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Я б сьогодні не ставив би на порядок денний питання про підняття податків в Україні. Зараз в групи народних депутатів зʼявилась ідея про те, щоб Україна запозичила польську систему оподаткування. Данило Гетманцев дав клятву, що таке питання не розглядається. Хочу наголосити, що питання не в моделі оподаткування, в жодній країні світу не люблять платити податки, а у внутрішніх економічних проблемах, які дотепер не вирішені", - пояснив Непран.
Перший віцепрезидент Торгово-промислової палати наголосив на важливості розв'язання проблемних питань для наповнення бюджету
"До тих пір поки не будуть вирішені основні наші три головні проблеми - верховенство права, гарантія прав власності та подолана системна корупція, говорити про вдосконалення системи оподаткування немає сенсу. Я проти підняття податків. Оскільки ми поки не вичерпали всі інші можливі варіанти для наповнення бюджету. Зокрема, в нас на митниці втрачаються мільярди гривень. Також далеко ходити не треба - ситуація з тютюновою фабрикою у Винниках та дьюті-фрі, через які масштабно йшли контрабандою цигарки та алкогольні вироби. І таких позицій багато. Тому якщо навести порядок в цих сферах, то й не треба буде підіймати податки", - додав він.
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