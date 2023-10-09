"Є інші варіанти наповнення бюджету": перший віцепрезидент Торгово-промислової палати про збільшення податків

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Я б сьогодні не ставив би на порядок денний питання про підняття податків в Україні. Зараз в групи народних депутатів зʼявилась ідея про те, щоб Україна запозичила польську систему оподаткування. Данило Гетманцев дав клятву, що таке питання не розглядається. Хочу наголосити, що питання не в моделі оподаткування, в жодній країні світу не люблять платити податки, а у внутрішніх економічних проблемах, які дотепер не вирішені", - пояснив Непран.

Перший віцепрезидент Торгово-промислової палати наголосив на важливості розв'язання проблемних питань для наповнення бюджету

"До тих пір поки не будуть вирішені основні наші три головні проблеми - верховенство права, гарантія прав власності та подолана системна корупція, говорити про вдосконалення системи оподаткування немає сенсу. Я проти підняття податків. Оскільки ми поки не вичерпали всі інші можливі варіанти для наповнення бюджету. Зокрема, в нас на митниці втрачаються мільярди гривень. Також далеко ходити не треба - ситуація з тютюновою фабрикою у Винниках та дьюті-фрі, через які масштабно йшли контрабандою цигарки та алкогольні вироби. І таких позицій багато. Тому якщо навести порядок в цих сферах, то й не треба буде підіймати податки", - додав він.