Є консолідоване світове рішення на пониження геополітичного статусу Росії, а не на її розвал, - військовий експерт Черник

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Виходячи з геополітичного реалізму, є консолідоване світове рішення, до речі, тут унікально збіглися інтереси США та Китаю, на пониження геополітичного статусу Росії. Тобто Росію прибирають, як великого третього гравця на світовій арені. Але, на величезний жаль, немає рішення про розвал Росії. І якщо такого рішення немає, то ми не маємо себе годувати ілюзіями", - зауважив військовий експерт.



Петро Черник зазначив, що Україна зможе небезпечно себе почувати тільки тоді, коли Росія розвалиться.



"Я вважаю, що на осінь ця військова фаза стихне, потім буде справжня оперативна пауза, яка може тривати як декілька місяців, так і декілька років. І підсумково, українсько - російська війна має умогилити російський імперіалізм. Тому, що до поки існує російська державність у тому вигляді, у якому вона є, ми у небезпеці ", - підкреслив Черник.

Раніше директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик висловив думку, що Китай використовує Росію для послаблення Заходу та США

Також ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначив, що Захід через певні послаблення може дійти до діалогу з Росією

25 липня видання Financial Times інформувало, що Китай припинив вкладати гроші в Росію за проєктом "Один пояс, один шлях"

26 липня американське фінансове видання Finance.Yahoo повідомило, що Китай витискає Росію зі спільного проєкту створення літака

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb