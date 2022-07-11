Китай використовує Росію для послаблення Заходу та США, - політолог Кулик
Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик вважає, що Росія не є союзником або партнером Китаю
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Китай використовує Росію для послаблення Заходу й отримання вигідних для себе позицій в глобальній грі. Колективний Захід та США вказують на небезпеку з боку Китаю для глобальної економіки, для геополітичних інтересів країн. Китай посилюється військово. Китай виходить з питання і позиції економічних взаємин у позицію військово-політичних взаємин з країнами-сусідами. Є можливість появи китайських військових баз", - зауважив Кулик.
Також політолог вважає, що Китай бачить у Росії лише сировинну базу.
"Росія для Китаю є інструментом тиску на своїх опонентів - на Захід та США. Китай не хоче брати на себе будь-які зобов’язання відносно Росії, навпаки він намагається уникнути будь-яких зобов'язань відносно Росії. Китай не потребує союзників, він самодостатній. Росія - це лише один із попутників Китаю", - підкреслив Кулик.
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