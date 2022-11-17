Є ознаки, що в росіян вичерпуються ракети, - військовий аналітик Сергій Згурець
Російські окупанти б'ють по Україні ракетами, виготовленими незадовго до використання їх для терористичних атак
Про це повідомив військовий аналітик Сергій Згурець у колонці на Еспресо.TV.
На думку експерта, такі факти свідчать про вичерпання запасу ракет у загарбників.
"Ми подивилися уламки однієї з ракет, яка була збита під Києвом 15 листопада, і вона виготовлена майже у третьому кварталі цього року. Фактично з заводу до терористичних дій. Це є ознакою того, що ракети у росіян вичерпуються. Тобто як тільки виготовляються, то відразу і використовуються для ударів по Україні", - зазначив Сергій Згурець.
Водночас експерт назвав надзвичайно ефективною роботу ППО України, яка 15 листопада збила 77 із 93 російських ракет і 10 дронів-камікадзе Shahed.
"Ця статистика є надзвичайно ефективною з точки зору оцінки можливостей ППО України. Цікаво, що вперше до роботи були долучені американські комплекси NASAMS. Міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що ці комплекси продемонстрували 100% ефективністі, але окрім NASAMS основними бойовими конячками у збитті російських ракет були наші комплекси "Бук" і С-300. Комплекс С-300 достатньо ефективно збиває російські крилаті ракети Х-101, які ворог активно використовує у нападах на Україну", - написав Сергій Згурець.
- 15 листопада РФ завдала масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи прогриміли в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.
- Унаслідок ракетної атаки росіян в Україні було пошкоджено 15 об'єктів енергетичної інфраструктури.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг після ракетного обстрілу 15 листопада заявив про намір Альянсу забезпечити Україну засобами ППО.
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