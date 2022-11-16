Ракетна атака на Україну 15 листопада

Вчора Росія провела чергову масовану ракетну атаку по Україні. Було випущено 93 ракети, з яких 77 було збито, також було знищено 10 Shahed. Ця статистика є надзвичайно ефективною з точки зору оцінки можливостей ППО України. Цікаво, що вперше до роботи були долучені американські комплекси NASAMS. Міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що ці комплекси продемонстрували 100% ефективністі, але окрім NASAMS основними бойовими конячками у збитті російських ракет були наші комплекси "Бук" і С-300. Комплекс С-300 достатньо ефективно збиває російські крилаті ракети Х-101, які ворог активно використовує у нападах на Україну.

Ми подивилися уламки однієї з ракет, яка була збита під Києвом, і вона виготовлена майже у третьому кварталі цього року. Фактично з заводу до терористичних дій. Це є ознакою того, що ракети у росіян вичерпуються. Тобто як тільки виготовляються, то відразу і використовуються для ударів по Україні.

Інцидент на території Польщі

Під час роботи по російських ракетах комплексом С-300, відбулася ситуація, коли на територію Польщі потрапили уламки ракети. Сьогодні керівництво Польщі провело пресбрифінг, де президент Анджей Дуда сказав, що за результатами засідання бюро Нацбезпеки, на польській території скоріш за все впала ракета від комплексу С-300 унаслідок відбиття наймасовішого ракетного удару з боку РФ. Дуда зауважив: "Україна захищалася пусками зенітних ракет, які мали збивати крилаті ракети РФ. Ми маємо справу з серйозним бойовим зіткненням, яке спровоковано російською стороною, як і вся війна в цілому. За вчорашнє зіткнення несе відповідальність РФ".

Сьогодні була заява з українського боку. Секретар РНБО Олексій Данілов висловив сумніви української влади, що ракета, яка впала на Польщу, належала силам ППО України. Зараз українська сторона наполягає на тому, аби фахівці з України були долучені до вивчення цього інциденту. Відповідно, Київ готовий передати польським партнерам усі докази.

Реакція польської спільноти

Даріуш Матерняк, керівник Центру досліджень "Польща — Україна" прокоментував реакцію польської спільноти на цей інцидент та зазначив, що кожному у Польщі зрозуміло, що відповідальність несе РФ. Більшість поляків має це у свідомості та не викликає сумнівів, що винна Росія. У східній частині Польщі, біля кордону з Україною присутнє натівське ППО. Логічно було б захищати небо України та збивати російські ракети в українському повітряному просторі, але це рішення є більш політичне, ніж військове.

Росія планує ракетні атаки

Під час атаки Росія прокладає маршрути для своїх ракет таким чином, щоб вони летіли вздовж кордону з Польщею у повітряному просторі України, а потім повертали на Схід для атаки з несподіваних курсів, аби ввести в оману українську систему ППО. Кожна ракетна атака — це дуель не лише технічних можливостей, засобів нападу і засобів захисту, а й розуміння як буде діяти противник. Наші системи ППО вміють випереджати дії ворога та розуміти, як він діятиме.

РФ зондує реакції НАТО

На думку Михайла Гончара, президента Центру глобалістики "Стратегія XXI", експерта з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, щодо російської ракети, яка влучила по території Польщі, то тут мова про те, що у притаманній методології Росії є постійне зондування реакцій НАТО, хоча б дрібними кроками. Пригадаймо, як це було у цьому році 10 березня з нібито випадковим польотом безпілотника Ту-141 "Стриж", який пролетів через територію країн НАТО, тобто Угорщини, Румунії й впав біля хорватського Загреба. І це теж було зондування реакції НАТО.

Моя гіпотеза полягає у тому, що інцидент, 15 листопада з російської ракетою на території Польщі, був доволі свідомо зроблений. Тому, що ми не знаємо остаточної траєкторії тих крилатих ракет, які були збиті у західній частині України і які прямували на ураження об'єктів енергосистеми України. Однак, так само можна припустити, що вони були спрямовані на ураження чогось малозначущого, але на території Польщі, аби поглянути на подальшу реакцію НАТО. Можемо сказати, що вони цієї мети досягли. Проте, яка програма була закладена у ті ракети, знають тільки ті, хто їх програмував. Як раз Bellingcat (вебсайт і спільнота журналістських розслідувань – ред.) нещодавно розповів про цих офіцерів збройних сил РФ, які займаються програмуванням відповідних польотів ракет під час бойових пусків.

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Відповідно, з урахуванням того, по яких об'єктах завдавала Росія ударів, то варіант ураження якогось об'єкта на території Польщі поблизу з кордоном з Україною, якраз вписується у цю методологію.

Те, що ми спостерігаємо за реакцією Альянсу та західних країн, то можемо констатувати дві речі: перше – що незалежно від того, чия ракета впала на території Польщі, вина на російському боці, а друге – Росія відбілиться, бо вона начебто не мала ніяких намірів спеціально завдати удару, але так вийшло. Однак, якщо ми візьмемо до уваги, що у грудні минулого року Росія чітко артикулювала позиції проти НАТО, щоб Альянс відсунувся на рубежі 1997 року, то подібна дія, на мою думку, програмувалася. І така реакція Альянсу загалом влаштовує Кремль, тобто Захід висловлює збалансовану та помірковану позицію, а у Росії це розцінять як прояв чергової слабкості й далі зможуть продовжувати тестувати та відстежувати реакцію.

Якщо Росія розраховує на те, що Україна не є членом НАТО, відповідно, не буде жорстких реакцій Альянсу, то це помилкова позиція РФ. Тому, що зараз ми отримаємо чергову допомогу і ті країни, які раніше менше допомагали Україні, тепер готові ще більше підтримувати нас і приклад тому – Швеція.

Не потрібно недооцінювати ворога, він робить багатошарові комбінації, але нам своє робити. Підходи противника таки ж хибні, як і напередодні їхнього вторгнення 24 лютого, коли вони розраховували за три дні розв'язати українське питання.