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Є постраждалі та руйнування: Київська МВА про наслідки наймасованішої атаки ворожих дронів на столицю в ніч на 25 листопада

27 листопада, 2023 понедiлок
11:22
Війна з Росією Атака на Київ 25.11.2023

Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації, розповів, що в ніч на 25 листопада Київ та Київщину атакували 66 ворожих дронів, всі були збиті. Падіння уламків зафіксовані у чотирьох районах столиці, у Солом'янському районі п'ятеро людей постраждало

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"Наслідки ворожої атаки продовжують ліквідовуватися, а ще додалися несприятливі погодні умови. Це була вже четверта атака БПЛА противника на Київ за останній місяць. За словами начальника Київської МВА генерал-полковника Сергія Попка, цей напад дронів став наймасованішим з початку повномасштабного вторгнення. За інформацією від Повітряних сил Київ та Київщину атакували 66 дронів, які й були збиті. Але внаслідок падіння уламків, є у столиці певні руйнування та постраждалі. У Солом'янському районі розбиті шибки у 5-поверховому будинку. Також було загоряння та руйнування дитячого садочку. Ще було загоряння нежитлових приміщень на іншій локації", - розказав речник Київської міської військової адміністрації.

Михайло Шаманов зазначив, що були зафіксовані падіння уламків у Дніпровському районі міста Київ, які впали на верхні поверхи багатоповерхівки, внаслідок чого сталося задимлення. Екстрені служби відразу виїхали та все загасили.

"У Голосіївському та Печерському районах столиці також зафіксовані падіння уламків, без наслідків. У Голосіївському районі уламки впали на зелену зону, а у Печерському – на незабудовану територію. Але внаслідок цієї атаки постраждало п'ятеро людей у Солом'янському районі, двоє з них отримали різані рани кінцівок внаслідок вибухової хвилі, коли повилітали шибки, а у трьох людей - гостра реакція на шок. Медики надали допомогу на місті, шпиталізованих немає. Серед постраждалих наймолодша дитина 11 років, найстарша людина – 65 років", - проінформував Шаманов.

Речник додав, що за інформацією від Укренерго на момент атаки були пошкоджені магістральні лінії електропередачі та лінії розподілу Обленерго, превентивно була знеструмлена частина будинків, але за кілька годин всі кияни були зі світлом.

  • Уночі та зранку суботи, 25 листопада, Росія здійснила комбінований обстріл України, застосовуючи ракети та БПЛА. У результаті атаки "шахедів" на Київ постраждали 5 людей, виникли руйнування у низці районів.
  • Згодом з'ясувалося, що російські окупанти в ніч на 25 листопада запустили рекордну кількість безпілотників на територію України. Сили протиповітряної оборони знищили 74 з 75 дронів.
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ППО
російська армія
ЗСУ
безпілотник
новини Києва
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