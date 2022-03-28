ЄБРР закриває офіси у Москві та Мінську через війну в Україні

Про це йдеться на сайті банку.



"ЄБРР рішуче засудив війну проти України, і рішення про закриття офісів у Москві та Мінську є неминучим наслідком дій Російської Федерації за допомогою Білорусі",- йдеться у повідомленні.



Там нагадали, що банк погодив початковий пакет заходів для забезпечення стабільності на суму 2 млрд євро для України та інших країн, які постраждали від війни



Кошти для країн-сусідів України передбачені для допомоги у зв’язку з приїздом біженців, пом’якшення наслідків війни та санкцій.



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