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ЄБРР закриває офіси у Москві та Мінську через війну в Україні

28 березня, 2022 понедiлок
23:14
Економіка ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив про закриття своїх представництв у Росії та Білорусі

Про це йдеться на сайті банку.

"ЄБРР рішуче засудив війну проти України, і рішення про закриття офісів у Москві та Мінську є неминучим наслідком дій Російської Федерації за допомогою Білорусі",- йдеться у повідомленні.

Там нагадали, що банк погодив  початковий пакет заходів для забезпечення стабільності на суму 2 млрд євро для України та інших країн, які постраждали від війни

Кошти для країн-сусідів України передбачені для допомоги у зв’язку з приїздом біженців, пом’якшення наслідків війни та санкцій.
 

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Росія
Білорусь
ЄБРР
війна з Росією
Європейський банк реконструкції та розвитку
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