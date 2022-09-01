Про це заявив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Путін може ні на що не погоджуватися, тому що Путін для того і почав війну, щоб встановити свої правила. Тому вважати, що щось має підтиснути Путіна до того, щоб він ухвалив якісь правильні рішення, – це неправильно. Поки це не зроблять ЗСУ з точки зору тактичних поразок російської армії на півдні, в центрі, на сході нашої країни. Тобто єдине, що розуміє пан Путін, – тільки прямий удар Збройними силами по його армії", – сказав Подоляк.

Він також назвав кілька кроків, які має зробити міжнародна спільнота, аби уникнути можливої ядерної катастрофи на ЗАЕС. "Перше – це дійсно демілітаризувати зону навколо ЗАЕС. Друге – відвести всі війська Росії хоча б на 10-15 кілометрів. Третє – якщо Росія це не робить, то треба ввести оптимальні, жорсткі санкції проти атомної галузі РФ. Четверте – замість заяв МАГАТЕ, ООН і таке інше треба вивести Росію зі складу всіх тих організацій, для того, щоб не було впливу, не було права вето".

"Я особливо говорю про ООН. Щоб Росія перестала бути постійним членом Ради безпеки ООН. І щоб нарешті ООН почала приймати резолюції, які дійсно будуть іншими країнами сприйматися як резолюції дії, а не резолюції, аби відбитися від питань", – наголосив Подоляк.

Гендиректор МАГАТЕ Гроссі заявив 1 вересня, що місія організації зберігатиме постійну присутність на Запорізькій АЕС.

31 серпня заступник директора Інституту проблем безпеки АЕС Сергій Паскевич в ефірі Еспресо заявив, що МАГАТЕ має оцінити готовність працівників ЗАЕС діяти у випадку аварії.

Того ж дня місія МАГАТЕ вирушила з Києва до ЗАЕС, прибула до Запоріжжя, попри те, що окупанти змусили делегацію чекати в черзі на межі окупованих територій.

1 вересня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що місія МАГАТЕ прибуде на ЗАЕС, попри намагання окупантів завадити їй.

1 вересня в ефірі Еспресо ексголова Держкомітету з ядерної безпеки Микола Штейнберг заявив, що наразі немає чого чекати від місії МАГАТЕ на ЗАЕС.

В Енергоатомі повідомили, що внаслідок обстрілів окупантів на ЗАЕС спрацював аварійний захист, відключився п'ятий енергоблок. Як зазначається, це вже вдруге протягом останніх 10 днів злочинні дії армії РФ призвели до відключення блока та знеструмлення станції.

Раніше стало відомо, що місія має на меті провести інспекцію на Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі, яку окупували російські війська.