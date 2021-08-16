Ефективної державної програми розвитку як масового спорту, так і спорту великих досягнень поки немає, - Княжицький

Про це Княжицький написав у Facebook.



Народний депутат навів приклади того, як українські олімпійські призери і чемпіони отримували підтримку підприємців і місцевої влади для того, щоб якісно тренуватися.



"Серед регіонів, що зробили основний внесок у (олімпійський - ред.) медальний залік, перше місце посіла Полтавська область, - її представники виграли 4 олімпійські нагороди. І це не дивно - Полтавщина один з найбагатших регіонів України. У спорт вкладають кошти, спорту допомагають. Серед міст найбільше медалей у Львова. Його представляють велогонщиця Олена Старікова, яка завоювала срібну медаль в індивідуальному спринті на треку, виступає за Львів із 2018 року і тренується на базі спортивного клубу армії. Бронзовий медаліст, каратист Станіслав Горуна представляє приватний клуб "Юніон", а Алла Черкасова, яка виграла "бронзу" у вільній боротьбі- Динамо. Львів - місто спортивне. Має Університет фізкультури, спортивний коледж , інші навчальні заклади. Багато обласних федерацій тут, між іншим очолюють місцеві політики і підприємці. У Рівного теж три медалі. (1 "срібло", 2 "бронзи") На базі обласної Школи вищої спортивної майстерності готується до змагань бронзовий медаліст із кульової стрільби з пневматичного пістолета серед змішаних пар Олег Омельчук. Обласну ШВСМ також представляє плавець вільним стилем Михайло Романчук, який виграв "срібло" на дистанції 1500 метрів і "бронзу" на 800-метрівці. Щоправда, останнім часом дворазовий призер Ігор тренується за кордоном, виступаючи за приватний клуб "Енерго Стандарт", створений бізнесменом Костянтином Григоришиним. Підтримка обласної влади і бізнесу дає результат. Місто зараз теж долучається до підтримки спорту. Три медалі у Харкова. Дві з них у синхронному плаванні. Цей вид спорту фінансово підтримує Ігор Лисов, відомий бізнесмен і забудовник з Києва. Ще одна фіналістка Еліна Світоліна. Вона одеситка, живе у Монако але представляє Харків. Бо її багато років підтримував харківський бізнесмен і політик Юрій Сапронов. Тепер Світоліна підтримує місто. У серпні за сприяння місцевої влади (в. о. міського голови Ігор Терехов) відбудеться масштабний тенісний турнір Kharkiv City Cup by Elina Svitolina Foundation, у якому стартують понад 300 учасників. Таке трапляється. Жан Беленюк теж виступав від Кременчука, хоча живе у Києві. Його успіх теж не був би можливим без кременчуцького політика, підприємця і спортсмена Олега Сазонова (який є, між іншим політичним опонентом Беленюка))). Міська влада, щоправда, не вважає зараз Беленюка "своїм". Дві медалі ( срібну і бронзову) завоювали спортсмени з невеликого 50- тисячного міста Горішні Плавні. Переможці з веслувального клубу "Гірник". Каноїстка Людмила Лузан виграла "бронзу" в індивідуальних заїздах на дистанції 200 метрів і "срібло" в парі з Анастасією Четверіковою в гонці на 500-метрівці. Клуб активно підтримує міська влада і мер Дмитро Биков, а спонсорують FERREXPO Костянтина Жеваго. У Києва лише дві бронзи. Бронзові медалі для міста здобули фехтувальник-шпажист зі Школи вищої спортивної майстерності Ігор Рейзлін, а також дзюдоїстка Дар'я Білодід, яка виступає за спорттовариство "Динамо" і яка в рамках спонсорського контракту є представником в Україні бренду Mitsubishi Motors. У інших міст менше однієї медалі", - написав Княжицький.



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Народний депутат розповів про проблеми українських спортсменів на прикладі Львова.



"Ефективної Державної програми розвитку як масового спорту, так і спорту великих досягнень поки немає. І про Львів, як приклад. Спортсменка зі Львова Олена Старікова тренується на єдиному в Україні Львівському велотреку, який давно не відповідає сучасним нормам і ніким не ремонтується. Керівництво федерації вільної боротьби роками обиває пороги міської влади, щоб отримати дозвіл на побудову залу. Наші медалі поки лише завдяки завзятості спортсменів, відданості тренерів, підтримці спонсорів і рідким виключенням органів місцевого самоврядування. Здається, хтось колись обіцяв, що гроші з легалізованих азартних ігор підуть на спорт і культуру?" - підсумував Княжицький.

Нагадаємо, Україна завершила Олімпійські ігри у Токіо з 19 медалями.