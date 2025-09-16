Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна екологічна катастрофа Ядерна спадщина Донбасу: як радянський експеримент на шахті "Юнком" став екологічною бомбою уповільненої дії
Огляд

Ядерна спадщина Донбасу: як радянський експеримент на шахті "Юнком" став екологічною бомбою уповільненої дії

Юрій Мартинович
16 вересня, 2025 вiвторок
19:10
екологічна катастрофа Ядерна безпека

Сьогодні, 16 вересня, минає 46 років від підземного ядерного вибуху "в мирних цілях", який радянська владa провела в глибинах шахти "Юний комунар" (Юнком) на Донеччині – об’єкт під кодовою назвою "Кліваж"

Зміст

Ця операція мала технічну мету – зменшити ризик раптових викидів вугілля й метану в небезпечних гірничих пластах, але з часом перетворилася на джерело довготривалих екологічних побоювань, які зараз загрожують екологічній безпеці не лише України. Детальніше про це розповість Еспресо.

Мирні ядерні вибухи: радянсько-американська практика

фото: French army

 

Об'єкт "Кліваж" не був єдиним таким ядерним вибухом у "мирних цілях" на території України. Радянський Союз активно використовував ядерну зброю для промислових і геологічних експериментів у рамках програми "Ядерні вибухи для народного господарства", яка тривала з 1965 по 1988 рік.

За цей період СРСР провів 124 таких вибухи (плюс 32 тестові), з них 5 на території України. Метою було створення каналів, дамб, стимуляція нафтових родовищ, закриття газових фонтанів і зниження напруги в гірничих масивах для підвищення безпеки видобутку. Усього в СРСР підірвали 186 ядерних пристроїв, що призвело до значного радіоактивного забруднення, яке досі не ліквідоване повністю.

На території України першим таким вибухом став "Факел" 9 липня 1972 року на Харківщині (біля села Хрестище). Потужністю 3 кілотонни (кт) у тротиловому еквіваленті, він мав закрити аварійний газовий фонтан, але замість цього створив нові проблеми з забрудненням. "Кліваж" став другим українським випадком. Ці експерименти приховувалися від громадськості, а населення не інформували про ризики, що призвело до смертей серед гірників і довгострокового екологічного пошкодження

Інші країни також досліджували "мирні ядерні вибухи" (PNE), але в менших масштабах. США запустили програму Plowshare у 1957–1975 роках, провівши 27 вибухів для створення гаваней, каналів і пошуку ресурсів, але зіткнулися з проблемами забруднення і припинили через протести. Наприклад, вибух Sedan у 1962 році створив кратер, але розкидав радіоактивний ґрунт. 

Натомість Франція, Велика Британія та Китай не проводили такі вибухи, тобто їхні ядерні тести були військовими. Загалом, лише США та СРСР мали значні програми PNE, які визнані неефективними та небезпечними, що призвело до міжнародних договорів, як Договір про мирні ядерні вибухи 1976 року (PNET) і Комплексну заборону ядерних випробувань 1996 року (CTBT).

Шахта "Юнком": чому і як підірвали

Шахта "Юнком", фото: соцмережі

 

Шахта "Юний комунар" ("Юнком") у місті Бунге (колишній Юнокомунарівськ, нині Єнакієве) була частиною вугільного басейну Донбасу. Збудована в 1950-х, вона видобувала вугілля з глибоких пластів, де часто траплялися раптові викиди вугілля, породи та газу. За 1959–1979 роки зафіксовано 235 таких інцидентів, 28 з яких призвели до загибелі гірників.

Щоб знизити напругу в гірничому масиві та підвищити безпеку, радянські науковці з ВНДІПІ Промтехнології запропонували ядерний вибух. Підготовка тривала 4 місяці в секреті: пробурили похилу свердловину довжиною 2400 м і розмістили урановий заряд малої потужності 0,2–0,3 кт (для порівняння, бомба скинута на Хіросіму в 1945 році була у 50–75 разів потужніша).

16 вересня 1979 року заряд підірвали на глибині 903 м між пластами "Дев'ятка" та "Цегельний".Вибух утворив порожнину радіусом 5–6 м, заповнену водою та скловидним розплавом порід (близько 100 тонн), оточену зоною дроблення радіусом 20–25 м. 

Однак радіоактивна "капсула" – суміш ізотопів, переважно цезію-137 і стронцію-90 з періодом напіврозпаду 30 років – залишилася в шахті. 

Мешканців евакуювали лише на день. Поштовх відчули в Єнакієвому, Горлівці та Дебальцевому; в будинках з'явилися тріщини.

Гірники повернулися наступного дня, і шахта працювала ще 23 роки, доки в 2002 році її не закрили через виснаження запасів. Кажуть, що майже ніхто з тих, хто працював у 1979-му, не дожив донині, але прямий зв'язок з радіацією не доведено. Вибух створив "підземний Чорнобиль", як його називають екологи, бо капсула стала джерелом довгоживучих радіонуклідів.

У підсумку цей експеримент провалився. Адже частота викидів на шахті знизилася лише з 1,8 до 1,7 на рік. 

Подальша доля шахти: окупація, затоплення і загроза катастрофи

відкачування води у шахті, фото: соцмережі

 

Після закриття шахту законсервували і постійно відкачували воду, щоб запобігти "міграції" радіонуклідів у підземні води. 

Однак у 2014 році територія потрапила під окупацію проросійських бойовиків ("ДНР"). У 2018 році окупаційна влада припинила водовідлив, посилаючись на "економію" та висновки російських "науковців", що нібито загрози немає. До березня 2020 року шахта повністю затопилася, як підтвердила Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ та незалежні експерти.

Однак це затоплення – це екологічна бомба: радіоактивна вода розчиняє ізотопи, які проникають у водоносні горизонти. За даними 2020 року, низькорадіоактивна вода зафіксована за 5 км від шахти, а сумарна концентрація радонуклідів у водоносних шарах – 20–34 × 10³ Бк/кг (бекерелів на кг), що перевищує норму. Це означає що низькорадіоактивна вода вже надходить в горизонти питної води. У підсумку вона буде забруднювати річку Кальміус, яка впадає в Азовське море, і може досягти Сіверського Дінця та Дону, загрожуючи питній воді мільйонів людей. 

Українські екологи давно попереджають, що це "другий Чорнобиль", з ризиком забруднення ґрунтів, підтопленням міст і техногенними землетрусами. США традиційно виразили стурбованість, але доступу незалежних експертів окупаційна влада так і не надала.

У 2021 році повідомлялося, що згідно з вимірюваннями Держекоінспекції на межі розмежування, вміст радіаційних речовин у ґрунті був в межах норми. Однак з початком повномасштабної війни, будь-які дослідження цього питання припинилися. А незалежний доступ до території є ключовим для запобігання катастрофі, яка витає над регіоном. 

Тож об’єкт "Кліваж" – не просто історична сторінка радянських експериментів із "мирною" ядерною енергією, насправді це реальний приклад того, як технічні рішення минулого можуть стати екологічною й гуманітарною загрозою в сучасних умовах війни й окупації.

Читайте також: New York Times попереджає про можливу радіаційну небезпеку у Харкові через російські ракети, а у науковій установі просять зберігати спокій

Теги:
Статті
Новини
Суспільство
історія України
Війна з Росією
Донеччина
ядерна безпека
ядерна небезпека
Читайте також:
ракетний комплекс "Сапсан"
Автор Марія Науменко
14 вересня, 2025 неділя
Коли в Україні розпочнуть серійне виробництво "Сапсанів" і "Фламінго": пояснення ексзаступника начальника Генштабу Романенка
Олександр Усик
Автор Ксенія Золотова
15 вересня, 2025 понедiлок
В Усика відібрали звання найкращого боксера світу
Павло Дуров
Автор Оксана Ліховід
15 вересня, 2025 понедiлок
Дуров досить швидко спалився: журналістка Лазарєва про заяви засновника Telegram щодо протестів у Франції
Київ
+22.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.95
    Купівля 40.95
    Продаж 41.46
  • EUR
    Купівля 48.2
    Продаж 48.86
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
16 вересня
19:15
Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Кіпру, Латвії та Пакистану
19:02
Ексклюзив
Компанія відкрита для сірих та контрабандних схем: експерт Гардус про наслідки зняття санкцій з BELAVIA
18:44
Лукашенко приймає парад у Мінську (вечір 9 травня 2025 року)
Лукашенко каже, що Білорусь не причетна до дронів у Польщі та Литві
18:32
OPINION
Якщо НАТО хоче мати реальну можливість захистити себе, його підрозділи мають тренуватися поруч із такими командирами, як Мадяр
18:13
Ексклюзив
нафта ембарго санкції
Росія щомісяця постачає нафту країнам-членам НАТО на $4 млрд, - журналіст Хотин
18:06
ПДР
У поліції спростували фейки про підвищення штрафів за порушення ПДР
18:03
Наслідки атаки РФ у Польщі 10 вересня
Будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а ракета з польського F-16, - Rzeczpospolita
17:53
Анонс
Рівні можливості: в Україні заснували відзнаку для компаній, які підтримують жінок у бізнесі
17:43
міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
Італія не готова ні до російської атаки, ні до нападу іншої країни, - міністр оборони Крозетто
17:34
Український інститут у Празі, навчання вчителів історії
Зберегти національну ідентичність: у Празі почалося навчання для українських вчителів історії
17:28
Дональд Трамп
"Зеленський і Путін ненавидять один одного": Трамп заявив, що йому доведеться брати участь у переговорах
17:21
Ексклюзив
шахед
"Росіяни будують додаткові локації для запуску "шахедів": експерт Криволап назвав кількість БПЛА, які ворог планує запускати вже з жовтня
17:21
Аналітика
податки
У проєкт бюджету-2026 заклали 14 млрд грн від так званого "податку на OLХ": скільки платитимуть ті, хто продає речі через онлайн-платформи
17:05
Роберт Редфорд
Помер зірка "Шпигунських ігор" і режисер "Звичайних людей" Роберт Редфорд
17:05
Огляд
Георгій Гонгадзе
Зникнення і вбивство Георгія Гонгадзе: 25 років потому слідство досі без головної відповіді
16:42
Росія та Білорусь військові навчання
"Відпрацювали всі задачі": у Білорусі підсумували військові навчання з РФ "Захід-2025"
16:15
Смілянський спростував дані, що Укрпошта перебуває на межі дефолту
15:41
Генпрокурор Руслан Кравченко
Кравченко заявив про звільнення 57 прокурорів зі статусом інвалідності після перевірок
15:37
США Японія
Японія проігнорувала пропозицію США щодо підвищення тарифів на російську нафту
15:12
Чмут, Жадан і Снайдер озвучили уривки зі стародруків XVII і XVIII століть, що вперше покажуть на виставці в Києві
15:10
Оновлено
Дональд Туск
Збиття дрона над урядовими будівлями у Варшаві: поліція затримала українця і білоруса
15:01
Ліндсі Грем
"Наслідки мають бути і будуть", - сенатор Грем про закупівлі нафти РФ Угорщиною та Словаччиною
14:35
гроші, бюджет
Проєкт держбюджету: на культуру виділять на 4,7 млрд грн більше, ніж у 2025-му
14:34
Александар Вучич
Вучич подякував росіянам за інформацію про "підготовку майдану" у Сербії
14:32
Дніпро-Арена
Приватбанк знову спробує продати стадіон "Дніпро-Арена", який збудували до Євро-2012: що відомо
14:27
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:19
Опитування КМІС: 75% українців категорично відкидають "мирний план" Росії
13:57
Сергій Аксьонов
Гауляйтер Аксьонов подякував Путіну за недопущення створення біолабораторій у Криму. ЦПД відреагував
13:37
Угорщина
В Угорщині не вважають, що "тримають на плаву" військову економіку РФ через купівлю її енергоносіїв
13:29
У Харкові та на Буковині затримали російських агентів, які підпалювали енергообʼєкти Укрзалізниці та автівки ЗСУ
13:14
на фото Георгій Мазурашу
Відстрочка для власників нерухомості: нардеп Мазурашу пропонує звільняти від мобілізації тих, хто поселив у себе ВПО
13:03
Андрій Сибіга
"Не можна дозволити Путіну діяти з відчуттям повної безкарності": Сибіга закликав союзників чинити тиск на Москву
12:51
протитанковий рів на кордоні з РФ
Естонії потрібно до 2 років, щоб побудувати протитанковий рів на кордоні з РФ
12:51
прогноз, погода
Де буде сонячно, а де суттєво похолоднішає: прогноз погоди від Наталки Діденко на 17 вересня
12:25
Ексклюзив
вибори в Україні
Наша головна проблема, що ми живемо в логіці виборів, яких не буде, - політолог Денисенко
12:23
Псевдовибори
У РФ звітують про "рекордну явку" на псевдовиборах у Севастополі: ЦПД спростував інформацію
12:14
президент Румунії Нікушор Дан
Румунія відмовилась долучитися до закриття неба над Україною
12:07
Дональд Трамп
Трамп вимагає $15 млрд від New York Times через нібито наклеп
11:53
Прапор США
США уразили судно Венесуели: Трамп каже, що на борту були наркотерористи, 3 людини загинуло
11:31
Ексклюзив
нерухомість оренда
Петиція з вимогою врегулювати діяльність рієлторів може бути спробою реанімувати старі корупційні законопроєкти, – АФНУ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV