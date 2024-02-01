Верховний Суд визнав ділянку трубопроводу "Самара-Західний напрямок" державною власністю, - ФДМ
Верховний Суд визнав за державою право власності на українську частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок"
Про це повідомив голова фонду державного майна України Віталій Коваль.
"Нафтопровід був збудований за часів СРСР і після проголошення незалежності України мав перейти у державну власність. Однак цього не сталося. Багато років ним користувалася російська компанія "Транснєфтєпродукт", - написав Коваль.
Очільник ФДМУ зазначив, що 31 січня Верховний Суд не задовольнив касаційну скаргу і "таким чином Україна відстояла своє право на це майно".
Нині ж триває реєстрація права власності держави на трубопровід.
Спроби повернути трубопровід у власність України
У ФДМУ повідомляють, що з 2011 року велися судові справи, які мали на меті повернути трубопровід в державну власність. Спочатку Господарський суд Рівненської області визнав за Україною право власності на українську частину нафтопродуктопроводу. Щоправда, у 2017 році він змінив своє рішення та визнав право власності за дочірнім підприємством "Транснафтопродукт".
У 2017 році НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) розпочали розслідування обставин передачі права власності. За даними НАБУ, в основі нового рішення суду зазначався свідомо неправдивий висновок інженерно-технічної експертизи. У межах розслідування вони звернулися до суду з клопотанням про арешт активу.
У лютому 2021 року Вищий антикорупційний суд задовольнив це клопотання. З 2021 року цей актив знаходиться в управлінні АТ "Укртранснафта", адже вона отримала усі необхідні документи для експлуатації та належного управління українською ділянкою нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок"
ФДМУ, одночасно з розслідуванням правоохоронних органів, зробив чергову спробу повернути актив у державну власність. У 2021 році Фонд держмайна подав позов до Господарського суду Житомирської області, в якому просив визнати за державою цей актив. Лише наприкінці червня 2023 року суд став на бік ФДМУ.
Також у 2021 році президент України Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про повернення в державну власність 1433 км нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" (СЗН).
12 липня 2023 року Господарський суд Житомирщини задовольнив позов ФДМУ про визнання права власності за державою на розташовану на території України частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.52 Купівля 37.52Продаж 38.13
- EUR Купівля 40.68Продаж 41.61
- Актуальне
- Важливе