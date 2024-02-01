Верховний Суд визнав ділянку трубопроводу "Самара-Західний напрямок" державною власністю, - ФДМ

Про це повідомив голова фонду державного майна України Віталій Коваль.

"Нафтопровід був збудований за часів СРСР і після проголошення незалежності України мав перейти у державну власність. Однак цього не сталося. Багато років ним користувалася російська компанія "Транснєфтєпродукт", - написав Коваль.

Очільник ФДМУ зазначив, що 31 січня Верховний Суд не задовольнив касаційну скаргу і "таким чином Україна відстояла своє право на це майно".

Нині ж триває реєстрація права власності держави на трубопровід.

Спроби повернути трубопровід у власність України

У ФДМУ повідомляють, що з 2011 року велися судові справи, які мали на меті повернути трубопровід в державну власність. Спочатку Господарський суд Рівненської області визнав за Україною право власності на українську частину нафтопродуктопроводу. Щоправда, у 2017 році він змінив своє рішення та визнав право власності за дочірнім підприємством "Транснафтопродукт".



У 2017 році НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) розпочали розслідування обставин передачі права власності. За даними НАБУ, в основі нового рішення суду зазначався свідомо неправдивий висновок інженерно-технічної експертизи. У межах розслідування вони звернулися до суду з клопотанням про арешт активу.

У лютому 2021 року Вищий антикорупційний суд задовольнив це клопотання. З 2021 року цей актив знаходиться в управлінні АТ "Укртранснафта", адже вона отримала усі необхідні документи для експлуатації та належного управління українською ділянкою нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок"



ФДМУ, одночасно з розслідуванням правоохоронних органів, зробив чергову спробу повернути актив у державну власність. У 2021 році Фонд держмайна подав позов до Господарського суду Житомирської області, в якому просив визнати за державою цей актив. Лише наприкінці червня 2023 року суд став на бік ФДМУ.

Також у 2021 році президент України Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про повернення в державну власність 1433 км нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" (СЗН).

12 липня 2023 року Господарський суд Житомирщини задовольнив позов ФДМУ про визнання права власності за державою на розташовану на території України частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок".