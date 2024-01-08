Бронювання працівників від мобілізації в обмін на високі податки: Гетманцев оцінив ідею

Про це голова фінкомітету Ради заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Дискусія щодо звільнення від мобілізації за майновим цензом, так званий податок на боягузливість, іде у суспільстві з різним ступенем напруженості з 24 лютого (2022 року, - ред.). Крім того, і тут немає чого заперечити, війна - це мобілізація і на фронті, і в тилу. І якщо ти працюєш в тилу, ти повинен утримувати тих, хто воює за тебе на фронті. Тому не платити зараз податки, працювати "в чорну" - це абсолютно аморально", - заявив Гетманцев.

Він вважає несправедливим встановлення критеріїв у певних чітких цифрах офіційних зарплат, які суттєво перевищують середню по країні. Оскільки нині на ринку попит на роботу перевищує пропозицію, а рівень зарплат, скажімо, на прифронтових територіях менший, аніж у деяких інших регіонах, такі ідеї дискредитують одразу за декількома ознаками - професія, територія, ВПО, майновий стан, наголосив нардеп.

"Це порушує основний принцип, який має бути дотримано в країні, яка воює, - справедливості жертви. Жертвувати здоров'ям, свободою, майном мають однаково. Інакше дискредитується сама ідея боротьби та перемоги. Тому не думаю, що дискусія, яка вкотре загострилася, має перспективу", - резюмував голова фінкомітету ВР.