"Час відходити від великої централізації": Терехов розповів про підготовку до нового опалювального сезону в Харкові
РФ зруйнувала в Харкові всі трансформаторні підстанції й пошкодила ТЕЦ, тому диференціація теплової мережі буде пріоритетом у підготовці до нового опалювального сезону
Про це мер Харкова Ігор Терехов сказав в інтерв'ю LIGA.net.
"Уже цього опалювального сезону ми працювали частково завдяки тому, що збудували модульні котельні в житлових мікрорайонах. Попри блекаут у місті, 40 тис. абонентів його навіть не відчували, бо у підготовці до зими ми зробили альтернативне опалення. Працювали котельні, які перейшли на генератори", - пояснив він.
За його словами, руйнування Харківської ТЕЦ настільки значні, що про її повноцінну роботу в наступному опалювальному сезоні не йдеться.
"Диференціація теплової мережі буде пріоритетом у підготовці до нового опалювального сезону, щоби менше давати навантаження на стаціонарні великі ТЕЦ", - додав мер.
Щодо водопостачання влада також розглядає альтернативні варіанти, адже наразі водопостачання напряму залежить від енергетики.
"Розглядаємо декілька альтернатив. Одна з них - буріння свердловин, наприклад", - сказав Терехов.
"Це хороший рецепт, як розв'язати проблеми з водопостачанням, теплопостачанням та електропостачанням. Настав час максимально відходити від великої централізації", - додав він.
- Російська армія в ніч на 22 березня атакувала Україну 151 засобом повітряного нападу. Українська ППО знищила 92 ворожі цілі. У Харкові окупанти завдали понад 15 ударів по обʼєктах енергетики. Місто фактично повністю залишилося без світла.
- Станом на 24 березня у Харкові зруйновані всі трансформаторні підстанції й ТЕЦ.
- Проте 25 березня у Харкові вдалося запустити метро. До цього воно працювало лише як укриття.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.89 Купівля 38.89Продаж 39.42
- EUR Купівля 42.07Продаж 42.83
- Актуальне
- Важливе