"Час відходити від великої централізації": Терехов розповів про підготовку до нового опалювального сезону в Харкові

Про це мер Харкова Ігор Терехов сказав в інтерв'ю LIGA.net.

"Уже цього опалювального сезону ми працювали частково завдяки тому, що збудували модульні котельні в житлових мікрорайонах. Попри блекаут у місті, 40 тис. абонентів його навіть не відчували, бо у підготовці до зими ми зробили альтернативне опалення. Працювали котельні, які перейшли на генератори", - пояснив він.

За його словами, руйнування Харківської ТЕЦ настільки значні, що про її повноцінну роботу в наступному опалювальному сезоні не йдеться.

"Диференціація теплової мережі буде пріоритетом у підготовці до нового опалювального сезону, щоби менше давати навантаження на стаціонарні великі ТЕЦ", - додав мер.

Щодо водопостачання влада також розглядає альтернативні варіанти, адже наразі водопостачання напряму залежить від енергетики.

"Розглядаємо декілька альтернатив. Одна з них - буріння свердловин, наприклад", - сказав Терехов.

"Це хороший рецепт, як розв'язати проблеми з водопостачанням, теплопостачанням та електропостачанням. Настав час максимально відходити від великої централізації", - додав він.