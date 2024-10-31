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Чи відбудеться підвищення тарифів на воду з листопада?

31 жовтня, 2024 четвер
15:05
Економіка Тарифи на водопостачання та водовідведення 2024

Чи доведеться українцям платити більше за водопостачання та водовідведення з листопада – читайте у матеріалі Еспресо

Зміст

Вода – це життєво необхідний ресурс, тому питання щодо тарифів на водопостачання та водовідведення завжди актуальне для населення. Останнім часом тарифи на воду привертають особливу увагу через економічні труднощі, пов’язані з війною та нестабільністю в країні. Крім того, вже не перший раз підіймалось питання щодо двоетапного підвищення цін на водопостачання. Тому ви маєте знати, які зміни варто очікувати найближчим часом.

Чи зросте ціна на воду з 1 листопада?

Ще з початку цього року тарифи на воду залишалися на рівні 2022 року. Відзначимо, що встановлення тарифів на воду здійснюється Національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). При цьому вартість водопостачання та водовідведення визначаються окремо кожним водоканалом, тому ціни подекуди значно різняться.

У деяких населених пунктах України вартість послуг з водопостачання вже зросли або можуть зрости у листопаді. Місцева влада має повноваження самостійно встановлювати ціни на цей вид комунальної послуги, що призводить до значного підвищення тарифів – до 40% у деяких випадках. Так, ще у квітні комунальне підприємство "Прилукитепловодопостачання", що займається водопостачанням та водовідведенням для побутових споживачів, прийняло рішення щодо підвищення тарифу до 14 гривень 46 копійок. Тобто, підвищення ціни на воду у Прилуках відбулось на 37% - пише Суспільне.

З вересня тариф на водопостачання від комунального підприємства "Гореничі", яке підпорядковується Білогородській сільській раді Київської області, був переглянутий. Згідно з оприлюдненим документом, нова вартість централізованого водопостачання становить 28,05 гривні за кубометр з ПДВ. Послуга водовідведення також здорожчала для населення - 34,16 гривні за кубометр з ПДВ, а для бюджетних установ – 53,45 гривні.

У Болградській громаді Одеської області з 1 листопада 2024 року мають вже вдруге з початку повномасштабної війни підвищити тарифи на холодне водопостачання та водовідведення. Через зростання вартості електрики місцевий водоканал встановлює тариф, який буде більшим на 7,6 грн. У листопаді також зросте вартість кубометра холодної води для жителів Володимир-Волинської громади, що на Волині. Тому варто дізнаватися про тарифи на воду у постачальників.

Ціни на воду залежать від багатьох чинників, включно з витратами на електроенергію, амортизацією обладнання, доступністю до водних ресурсів, заробітною платою та іншими операційними витратами.

Водночас згідно з офіційним повідомленням, Національна комісія радить зберегти тарифи на воду для населення без змін на кілька найближчих місяців. Тобто, НКРЕКП наразі ухвалила рішення не збільшувати тарифи на водопостачання та водовідведення, тому ціни для більшості міст залишаться на попередньому рівні. 

Для непобутових споживачів тарифи на воду були збільшені ще з початку літа, а підвищення цін у листопаді не заплановано.  

"Тарифи на воду у більшості випадків підіймають органи місцевого самоврядування. Централізованого рішення НКРЕКП про підняття тарифів на водопостачання сьогодні немає. Тобто зараз є містечкові рішення щодо підняття тарифів на водопостачання. Оскільки в нас розділена система прийняття рішень водоканалів. Лише міста, які мають населення понад 100 тис. громадян, підпорядковуються рішенням НКРЕКП. Решта приймають рішення на місцевому рівні", - розповів Попенко в етері Еспресо.

Згідно з попередніми даними, у квітні та липні цього року планувалося двоетапне підвищення тарифів на воду для домогосподарств. На першому етапі збільшення мало становити понад 12%, а на другому – більш ніж 14%. Це підвищення повинно було торкнутися багатьох міст України, згідно з проєктами рішень від НКРЕКП, як зазначають на сайті "Українська Енергетика". Однак комісія так і не затвердила ці зміни.

Що відомо про тарифи на воду в Україні

 

 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
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