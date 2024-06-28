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Чи відбудеться підвищення тарифів на воду з 1 липня?

28 червня, 2024 п'ятниця
18:45
Економіка Тарифи на водопостачання та водовідведення 2024

Чи доведеться українцям платити більше за водопостачання та водовідведення з 1 липня – читайте у матеріалі Еспресо

Зміст

Вода – це життєво необхідний ресурс, тому питання щодо тарифів на водопостачання та водовідведення завжди актуальне для населення. Останнім часом тарифи на воду привертають особливу увагу через економічні труднощі, пов’язані з війною та нестабільністю в країні. Крім того, вже не перший раз піднімалось питання щодо двоетапного підвищення цін на водопостачання. Тому ви маєте знати, які зміни варто очікувати в найближчий час.

Чи зросте ціна на воду з 1 липня?

Ще з початку цього року тарифи на воду залишалися на рівні 2022 року. Відзначимо, що встановлення тарифів на воду здійснюється Національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). При цьому вартість водопостачання та водовідведення визначаються окремо кожним водоканалом, тому ціни подекуди значно різняться.

У деяких населених пунктах України вартість послуг з водопостачання вже зросли або можуть зрости в липні. Місцева влада має повноваження самостійно встановлювати ціни на цей вид комунальної послуги, що призводить до значного підвищення тарифів – до 40% у деяких випадках. Так, ще в квітні комунальне підприємство "Прилукитепловодопостачання", що займається водопостачанням та водовідведенням для побутових споживачів, прийняло рішення щодо підвищення тарифу до 14 гривень 46 копійок. Тобто, підвищення ціни на воду у Прилуках відбулось на 37% - пише Суспільне. 

У "Львівводоканалі" вартість послуги з водопостачання зросла для домогосподарств  без комерційних вузлів обліку на 38%, досягаючи 19,63 гривні за кубометр. У той же час, у будинках з індивідуальними лічильниками тариф на воду підвищився на 6%. Тому варто дізнаватися про тарифи на воду у постачальників.

Ціни на воду залежать від багатьох чинників, включно з витратами на електроенергію, амортизацією обладнання, доступністю до водних ресурсів, заробітною платою та іншими операційними витратами.

Водночас згідно з офіційним повідомленням, Національна комісія радить зберегти тарифи на воду для населення без змін на кілька найближчих місяців. Тобто, НКРЕКП наразі ухвалила рішення не збільшувати тарифи на водопостачання та водовідведення, тому ціни для більшості міст залишаться на попередньому рівні.  

Для непобутових споживачів тарифи на воду були збільшені ще з початку літа, а підвищення цін в липні не заплановано.  

Згідно з попередніми даними, у квітні та липні цього року планувалося двоетапне підвищення тарифів на воду для домогосподарств. На першому етапі збільшення мало становити понад 12%, а на другому – більш ніж 14%. Це підвищення повинно було торкнутися багатьох міст України, згідно з проєктами рішень від НКРЕКП, як зазначають на сайті "Українська Енергетика". Однак комісія так і не затвердила ці зміни.

Що відомо про тарифи на воду в Україні

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
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