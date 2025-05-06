Чому угода зі США про надра потребує ратифікації лише з боку України: пояснення Мінекономіки

Про це сказав заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка.

"З огляду на те, що в робота фонду зосереджується в переважно в Україні, ми надаємо певні гарантії як Україна", – пояснив він.

За його словами, фонд має здійснювати інвестиції в Україні й отримувати від цього прибуток.

"І тому очевидно, що ми даємо гарантії в рамках публічного права. Тобто це міжурядова угода, яка буде ратифікуватися парламентом, тому що там є і питання податкових пільг стандартних, нічого там нового нема. Ми такі пільги надаємо фактично в усіх міжурядових угодах", – зазначив Качка.

Він додав, що робота в правовому полі США цього фонду є мінімальною і гарантії, які існують у законодавстві США, вже реалізовані.

"Тому якщо ви подивитесь, то змістовно ця угода, вона рівно там 50 на 50 за обсягом завдань. І якщо в нас ці завдання зорієнтовані на майбутнє, що ми маємо якісь речі гарантувати на майбутнє, то в Сполучених Штатах Америки дуже часто це правове цементування наявної правової бази. Тому США підтверджують, що податкові пільги вже діють. Відповідно, їм не потрібно звертатися до Конгресу, але для нас це чітка юридична гарантія, що воно нікуди не зникне", – розповів заступник міністра.

Україна та Сполучені Штати Америки 30 квітня підписали угоду про створення Інвестиційного фонду з відбудови України. Тепер її має ратифікувати парламент.

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