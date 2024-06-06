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Дефіцит працівників через мобілізацію: міністерка економіки заявила про необхідність перекваліфікації жінок на "чоловічі" професії

6 червня, 2024 четвер
21:01
Економіка Юлія Свириденко

Міністерка економіки Юлії Свириденко заявила, що внаслідок дефіциту працівників, викликаного мобілізацією, Україні потрібно перекваліфіковувати жінок на "чоловічі" професії

Зміст

Про це інформує Мінекономіки. 

Міністерка заявила, що наразі в Україні існують два критично важливі виклики для економки: енергетичні проблеми та нестача робочої сили. 

На її думку, через мобілізацію фахівців до лав армії, необхідно впроваджувати програми для перекваліфікації тих українців, які залишилися в тилу. Вони мають опановувати професії, які мають найвищий попит.

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"В першу чергу мова йде про жінок, які вже сьогодні опановують колись суто "чоловічі" професії. Наприклад, тілоохоронців, водіїв вантажівок, автобусів або навіть тракторів - такі зараз реалії ринку праці. Перекваліфікація спеціалістів, разом  з працевлаштуванням ветеранів - це головні виклики для Уряду на ринку праці. ЄБРР розгляне можливість фінансово підтримати реалізацію відповідних програм перекваліфікації, як з боку держави, так і зі сторони українського бізнесу", - наголосила Свириденко.

  • Раніше у Держслужбі зайнятості розповіли, де жінки замінили чоловіків через мобілізацію. Зокрема серед жінок побільшало водійок і будівельниць.
Теги:
Україна
мобілізація
Війна з Росією
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