Дефіцит працівників через мобілізацію: міністерка економіки заявила про необхідність перекваліфікації жінок на "чоловічі" професії

Про це інформує Мінекономіки.

Міністерка заявила, що наразі в Україні існують два критично важливі виклики для економки: енергетичні проблеми та нестача робочої сили.

На її думку, через мобілізацію фахівців до лав армії, необхідно впроваджувати програми для перекваліфікації тих українців, які залишилися в тилу. Вони мають опановувати професії, які мають найвищий попит.

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"В першу чергу мова йде про жінок, які вже сьогодні опановують колись суто "чоловічі" професії. Наприклад, тілоохоронців, водіїв вантажівок, автобусів або навіть тракторів - такі зараз реалії ринку праці. Перекваліфікація спеціалістів, разом з працевлаштуванням ветеранів - це головні виклики для Уряду на ринку праці. ЄБРР розгляне можливість фінансово підтримати реалізацію відповідних програм перекваліфікації, як з боку держави, так і зі сторони українського бізнесу", - наголосила Свириденко.