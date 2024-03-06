На тракторі й у шахті: у Держслужбі зайнятості розповіли, де жінки замінили чоловіків через мобілізацію

Про це РБК-Україна розповіли у Держслужбі зайнятості.

Так, у Державній службі зайнятості кажуть, що все частіше виникають труднощі з "закриттям" вакансій за професіями, на які раніше традиційно брали чоловіків. Це будівельники, водії, електрогазозварники, слюсарі, електромонтери. Тепер на цю роботу стали частіше брати жінок. Їх побільшало в професіях електромонтера, тракториста, машиніста на шахті. Для працевлаштування компанії пропонують відповідне навчання.

Через Держслужбу зайнятості роботу на будівництві торік знайшли 1,2 тис. жінок, і тепер вони становлять уже 38% від тих, хто працює в галузі. Для порівняння, до повномасштабного вторгнення РФ, у 2021 році, жінок у будівництві було 20%.

Подібна ситуація склалася в ритейлі, зокрема в найбільшій мережі супермаркетів АТБ. Там жінок запрошують на позиції охоронців, водіїв і вантажників. Також жінки не рідкість на автозаправних станціях.

Водночас у сільському господарстві жінок не побільшало, адже там надто важка фізична робота, пояснив журналістам керівник компанії "Придніпровський Край" Михайло Петров. На його підприємстві пропорція "чоловіки-жінки" за час повномасштабної війни не змінилася.

"Зараз не є проблемою побачити жінку-оператора дрона. Це й інтелектуальна робота в тому числі. Але є професії в нашій галузі, де жінка просто не витримає фізично і де вона ризикує втратити здоров'я. Я б не поставив жінку міняти колеса в тракторі. Не поставив би зварювальником, або завантажувати тяжкі вантажі. Тому не думаю, що замінити жінкою чоловіка можна всюди", – переконаний підприємець.

За його словами, така ж ситуація й на інших підприємствах галузі.