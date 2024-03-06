На тракторі й у шахті: у Держслужбі зайнятості розповіли, де жінки замінили чоловіків через мобілізацію
В Україні через війну та мобілізацію все більше жінок приходять у "чоловічі" професії. Зокрема серед жінок побільшало водіїв і будівельників
Про це РБК-Україна розповіли у Держслужбі зайнятості.
Так, у Державній службі зайнятості кажуть, що все частіше виникають труднощі з "закриттям" вакансій за професіями, на які раніше традиційно брали чоловіків. Це будівельники, водії, електрогазозварники, слюсарі, електромонтери. Тепер на цю роботу стали частіше брати жінок. Їх побільшало в професіях електромонтера, тракториста, машиніста на шахті. Для працевлаштування компанії пропонують відповідне навчання.
Через Держслужбу зайнятості роботу на будівництві торік знайшли 1,2 тис. жінок, і тепер вони становлять уже 38% від тих, хто працює в галузі. Для порівняння, до повномасштабного вторгнення РФ, у 2021 році, жінок у будівництві було 20%.
Подібна ситуація склалася в ритейлі, зокрема в найбільшій мережі супермаркетів АТБ. Там жінок запрошують на позиції охоронців, водіїв і вантажників. Також жінки не рідкість на автозаправних станціях.
Водночас у сільському господарстві жінок не побільшало, адже там надто важка фізична робота, пояснив журналістам керівник компанії "Придніпровський Край" Михайло Петров. На його підприємстві пропорція "чоловіки-жінки" за час повномасштабної війни не змінилася.
"Зараз не є проблемою побачити жінку-оператора дрона. Це й інтелектуальна робота в тому числі. Але є професії в нашій галузі, де жінка просто не витримає фізично і де вона ризикує втратити здоров'я. Я б не поставив жінку міняти колеса в тракторі. Не поставив би зварювальником, або завантажувати тяжкі вантажі. Тому не думаю, що замінити жінкою чоловіка можна всюди", – переконаний підприємець.
За його словами, така ж ситуація й на інших підприємствах галузі.
- Наприкінці грудня 2023 року голова Держенергонагляду Слободян заявив, що у Херсоні бракує енергетиків, бо більшість із них пішли на фронт.
- А на початку січня мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що в місті через мобілізацію бракує водіїв автобусів, тому до роботи на громадському транспорті готуватимуть жінок.
- 19 січня у КМДА повідомили, що у Києві спостерігається кадровий голод у комунальній сфері, бо майже 1 тис. працівників поповнили лави ЗСУ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.16 Купівля 38.16Продаж 38.67
- EUR Купівля 41.33Продаж 42.15
- Актуальне
- Важливе