Для відновлення енергетики в Україні працює три програми для громадян та бізнесу, - Шмигаль

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у парламенті під час години запитань до уряду, інформує кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Діємо за чітким алгоритмом для того, щоб компенсувати втрати, які завдала Росія. Відновлюємо все, що можна відновити, будуємо децентралізовану генерацію. Для цього запустили три типи програм", – сказав прем'єр.

Зокрема, йдеться про кредити на встановлення сонячних та вітрових установок для громадян. Крім того, для ОСББ є можливість отримати кредити і гранти. Шмигаль наголосив, що багатоквартирні будинки мають бути енергетично стійкими.

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Для малого і середнього бізнесу працюють позики за програмою 5-7-9%. Для великого бізнесу – кредити під 14-16% річних під заставу придбаного.

"З партнерами ведеться діалог про розширення можливостей імпорту електроенергії від 1,7 до 2,2 ГВт встановленої потужності через наші інтерконектори з Європою. Акумулюємо міжнародну допомогу: це обладнання, генератори, генераційні установки, кошти фонду підтримки енергетики України", – додав прем'єр.