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Додаткові податки заженуть бізнес у ще більшу тінь, - економіст Пендзин

Віталій Бесараб
5 серпня, 2024 понедiлок
21:10
Економіка гроші

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, український бізнес може піти в ще більшу тінь через збільшення податкового тягаря

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Зараз пропонують збільшити податок на купівлю нерухомості ще на 5%. В нас і так нерухомість обкладена купою податків. Що в цій ситуації буде робити українець? Звісно, що занижувати вартість купівлі для того, щоб уникнути збільшення податку. Тобто, фактично, ми, замість того щоб бізнес мотивувати працювати в білу, заганяємо їх у ще більшу тінь. Додаткові податки заженуть бізнес в ще більшу тінь. До прикладу, 30% податку на купівлю ювелірних виробів. Це ж не означає, що ювелірні вироби будуть менше купувати. Це означає, що будуть шукати механізми, яким чином уникнути цього податку", - пояснив Пендзин.

За словами економіста, введення додаткових податків може зменшити наповнення бюджету.

"От тих 1,7 трильйона грн, які є в державному бюджеті, є неживими грошима. Це та сума, яку до кінця року потрібно заробити легальному бізнесу й сплатити податок. Тобто фізично ми коштів не маємо, їх ще потрібно заробити. Саме тому є велика пересторога того, що, вводячи великі податкові новації, цих 1,7 трильйона ми не заробимо", - додав він.

Теги:
Україна
податки
Війна з Росією
державний бюджет
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