Є чітке розуміння, як профінансувати дефіцит бюджету цьогоріч і наступного року: Шмигаль розповів про ключові домовленості з партнерами
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про угоди, що стосуються фінансів, між Україною, Європейським Союзом, Сполученими Штатами Америки та МВФ. Вони, за його словами, дозволять профінансувати дефіцит бюджету в 2024 і 2025 роках
Про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів.
Шмигаль нагадав, що Україна підписала із США угоду, завдяки якій Київ цього року отримає $7,9 млрд фінансової підтримки.
Водночас підписана угода з Європейським Союзом передбачає фінансування в межах Ukraine Facility на наступних 4 роки. Зокрема, учора наша держава отримала €1,9 млрд від партнерів.
Також український прем’єр акцентував, що сьогодні відбудеться засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду, за результатами якого Київ очікує отримати $2,2 млрд.
"Завдяки всім цим угодам з ЄС, МВФ, США, Світовим банком, з країнами G7 та іншими нашими союзниками уряд України чітко розуміє, яким чином ми профінансуємо дефіцит бюджету не лише цього року, але також вже й наступного", - наголосив Шмигаль.
Очільник уряду додав, під час Конференції відновлення України в Берліні підписано більше 100 міжнародних угод, загальна сума яких становить близько €16 млрд. За словами Шмигаля, документи охоплюють проєкти в енергетиці, оборонній промисловості й відбудову інфраструктури.
"Україна вже цього року отримає додаткові $50 млрд від наших союзників, завдяки використанню прибутків від заморожених на Заході російських суверенних активів. Відповідне рішення ухвалено на саміті країн "Великої сімки", - наголосив прем'єр.
- 20 червня Денис Шмигаль заявив, що Міжнародний валютний фонд може наприкінці червня надати Україні 2,2 млрд доларів у межах програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF).
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