Є чітке розуміння, як профінансувати дефіцит бюджету цьогоріч і наступного року: Шмигаль розповів про ключові домовленості з партнерами

Про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів.

Шмигаль нагадав, що Україна підписала із США угоду, завдяки якій Київ цього року отримає $7,9 млрд фінансової підтримки.

Водночас підписана угода з Європейським Союзом передбачає фінансування в межах Ukraine Facility на наступних 4 роки. Зокрема, учора наша держава отримала €1,9 млрд від партнерів.

Також український прем’єр акцентував, що сьогодні відбудеться засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду, за результатами якого Київ очікує отримати $2,2 млрд.

"Завдяки всім цим угодам з ЄС, МВФ, США, Світовим банком, з країнами G7 та іншими нашими союзниками уряд України чітко розуміє, яким чином ми профінансуємо дефіцит бюджету не лише цього року, але також вже й наступного", - наголосив Шмигаль.

Очільник уряду додав, під час Конференції відновлення України в Берліні підписано більше 100 міжнародних угод, загальна сума яких становить близько €16 млрд. За словами Шмигаля, документи охоплюють проєкти в енергетиці, оборонній промисловості й відбудову інфраструктури.

"Україна вже цього року отримає додаткові $50 млрд від наших союзників, завдяки використанню прибутків від заморожених на Заході російських суверенних активів. Відповідне рішення ухвалено на саміті країн "Великої сімки", - наголосив прем'єр.