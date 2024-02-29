Ефективність роботи енергоблоків українських АЕС уперше в історії досягла 100%

Про це повідомив Енергоатом.

Для порівняння у 2020-2021 рр., тобто до повномасштабного вторгнення РФ, цей коефіцієнт сягав 64,7%, а минулого опалювального сезону – 81,9%.

"Уперше в історії вітчизняної атомної енергетики вдалось досягнути 100%-го коефіцієнта використання встановленої потужності. Блоки працюють на максимумі весь осінньо-зимовий період", – поінформували в Енергоатомі.

Там пояснили, що цей показник відображає, наскільки ефективно використовується наявна потужність атомних енергоблоків до їхніх максимальних можливостей.

"Якщо простіше – скільки часу протягом холодів вітчизняні блоки працювали безупинно і виробляли електроенергію", - уточнили у компанії.

"Енергоатом переглянув підхід до планово-попереджувальних ремонтів, змістивши акцент на максимальну роботу енергоблоків саме в осінньо-зимовий період. І це дало свої результати", – зазначив виконувач обов'язків голови правління компанії Петро Котін.